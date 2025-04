ÖPPET BREV: Tre mycket allvarliga beslut för att kunna hitta kompetens

Till Gudrun Brunegård (KD), Marie Nicholson (M), Lars Engsund (M), Mattias Bäckström Johansson (SD), Johnny Svedin (SD).

Kalmar län är ett fantastiskt län! Tyvärr har befolkningsantalet ständigt varit ett bekymmer och länet har inte haft den befolkningsutveckling som många andra län haft. De närmaste tio åren ser än dystrare ut. Länet kommer tappa cirka 2000 invånare ytterligare vilket påverkar skattekraft och möjligheten till service i hela länet. Till det kommer en stor kompetensbrist som påverkar så väl företag som offentlig sektor.

Vi ser med stor oro på de utvisningar av länsbor som just nu sker. Det är familjer och människor i arbete eller som idag studerar för att kunna arbeta efter genomgångna studier. Många av dem kom under 2015 och 2016 och har således levt i vårt län under många år. De beslut som ni tagit ligger till grund för detta.

Förändrad preskriptionstid, omöjliggörande av spårbyte, kraftigt höjt lönegolv är tre mycket allvarliga beslut för att kunna hitta kompetens till länets företag och ett omöjliggörande för den som inte har asylskäl att kunna fortsätta arbeta.

Det är inte möjligt att i statistiken helt avgöra hur många människor i länet det handlar om men man kan tydligt se att det finns många som under dessa år gått in i sysselsättning och som idag nu riskerar utvisning.

Vi vill nu med detta brev be er ompröva ert beslut. Det drabbar Kalmar län och människorna det berör. Vi emotser ert svar och har en förhoppning om att ni, som vi, ser behov av detta.

För Centerpartiet i Kalmar län

Christina Davidson, distriktsordförande

Anders Johansson, förste vice distriktsordförande

Karin Helmersson, andre vice distriktsordförande och regionråd

Emmy Ahlstedt, regionråd

Fredrik Lindwall, Västervik