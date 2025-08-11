DEBATT: Djupt stötande att Kröngården hissat Israels flagga

Att Kröngården i Vimmerby väljer att stoltsera med Israels flagga är inte bara smaklöst – det är djupt stötande och fullständigt oacceptabelt.

Under den senaste tiden har personal från flera av kommunens skolor haft möten där. Att som personal inom kommunen sitta i den miljön och se Israels flagga i bakgrunden är en direkt provokation.

För många är den flaggan i dag en symbol för folkmord, fördrivning och systematiska brott mot mänskligheten. Att den får pryda bordet på en plats där kommunen väljer att förlägga sina möten, skickar en signal om att man är beredd att blunda för förtryck och övergrepp.

Vimmerby kommun måste ta ställning. Offentliga institutioner ska stå upp för mänskliga rättigheter och internationell lag – inte indirekt legitimera stater som bryter mot dem. Att låta bli att agera är att acceptera.

Upprörd Vimmerbybo