DEBATT: M och KD sviker Kalmar län

När Trafikverket nu presenterar den nya nationella infrastrukturplanen står det klart att Kalmar län och särskilt norra länsdelarna hamnar på efterkälken. Satsningen på E22 mellan Gladhammar och Verkebäck stryks trots att vi vet hur avgörande den är för arbetspendling, trafiksäkerhet och förutsättningar för företag och besöksnäring.

Samtidigt väljer Moderaterna och Kristdemokraterna att beskriva planen som ”historiskt stor” och något som vi alla ska vara glada för. De jublar över nya investeringar i Kalmar, samtidigt som de försöker prata bort att stora delar av länet blir utan. Det är dubbla budskap. Ena dagen vill de vara regeringslojala och applådera.

Nästa dag låtsas de vara missnöjda lokalt. Man adresserar inte huvudproblematiken. Att infrastrukturplanen sviker hela Sverige. Tidö-partierna står inte upp för Kalmar län, huvuddelen av pengarna går till storstäderna, och vi övriga regioner får slåss om smulorna. Man säger från M och KD i regionen också att vi inte är samhällsnyttiga. Hur bygger det ett land som håller ihop?

*

Människor i länet ser igenom detta. För invånare och företagare här spelar det mindre roll hur många miljarder som regeringen skryter med i nationella totalsummor. Det som spelar roll är om vägarna vi faktiskt använder varje dag rustas upp och byggs ut. Och på den punkten levererar inte Tidö-regeringen.

Vi socialdemokrater delar självklart glädjen över att Kalmar Central får nödvändiga och viktiga investeringar. Men vi ser också helheten: Kalmar län är redan idag delat. Södra länet växer, tack vare bland annat universitetet, arbetsmarknaden och besöksnäringen. Norra delen kämpar däremot med utflyttning, högre medelålder och svårigheter att locka företag och kompetens.

*

Om regeringen dessutom gör infrastruktursatsningarna skevt fördelade där storstäderna får, där glesbygdsregioner blir utan, så riskerar vi att befästa skillnaderna för decennier framåt. Det är inte en transportplan för hela landet och Kalmar län. Det är en transportplan som lämnar halva landet och likaså Kalmar län utanför.

Moderaterna och Kristdemokraterna vill gärna framställa sig som ansvarstagande. De pekar på ”underhållsskulden” och att deras regering ”steppar upp”. Men verkligheten är att deras val av prioriteringar drabbar oss i länet, och norra länsdelarna i synnerhet.

När M och KD applåderar att höghastighetsbanan stoppas, när de talar om att lägga asfalt ”i hela landet”, då borde man också kunna räkna med att livsviktiga vägar som E22 faktiskt blir byggda. Men i stället väljer de att vända ryggen till våra behov.

*

Vi är tydliga: Sverige och Kalmar län kan inte delas itu av infrastrukturen. Ska hela landet och vårt län växa måste investeringar göras både i storstadsregioner och glesbygd, i hela länet, söder och i norr. För Västervik, Hultsfred, Vimmerby och Oskarshamn är satsningar på E22 och andra viktiga vägar helt avgörande för att binda ihop länet och skapa framtidstro.

Vi vet att varje förbättrad vägsträcka kan betyda att fler kan pendla till jobb, att företag vågar etablera sig och att människor väljer att bo kvar eller flytta hit. Infrastruktur är inte bara asfalt och betong, det är utveckling, tillväxt och rättvisa.

Därför kommer vi socialdemokrater att fortsätta driva på för en sammanhållen politik för Sverige och hela Kalmar län. Vi accepterar inte att vår del av landet glöms bort. Och vi tänker inte hyckla som M och KD, applådera med ena handen och beklaga sig med den andra. Politik handlar om att välja väg.

Vi socialdemokrater väljer den väg som håller ihop Sverige och länet. För oss går vägen framåt genom satsningar på både södra och norra Kalmar län. Bara så kan vi skapa tillväxt och framtidstro för alla.

Marcus Fridlund (S), oppositionsråd Västerviks kommun

Eva Kindstrand Ströberg (S), kommunalråd Vimmerby kommun

Andreas Erlandsson (S), kommunalråd Oskarshamns kommun

Alexandra Svensson (S), oppositionsråd Hultsfreds kommun