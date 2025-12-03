DEBATT: Från kust till inland – vardagen ska fungera i hela Kalmar län

Kalmar län behöver mer fart i ekonomin, resor som fungerar i vardagen och ett län som håller ihop mellan stad och land. Vår budget väljer genomförande före fluff – beslut som märks i vardagen.

Hela länet ska vara en plats att leva och driva företag på. Vi vill öppna för mer nyföretagande, även inom välfärden, och kapa onödigt krångel i tillstånd, upphandling och kontaktvägar. Folkhögskolorna behöver få en tydligare roll i bristyrken med fler uppdragsutbildningar och yrkessvenska. Dessutom vill vi införa en årlig yrkesvecka som hjälper unga till rätt studieval. När vägen in i jobb kortas, stärks både människor och välfärdens kompetensförsörjning. Samtidigt ska besöksnäringen växa året runt, med fler besök september–maj. Därför behöver tillväxt prägla varje beslut i regionen.

Vi vill stärka bostadsbyggandet och minska klyftorna mellan stad och land genom att prioritera bättre digital infrastruktur i glesbygd. Med bättre täckning och uppkoppling blir vardagen enklare för boende och företag, och gör det möjligt för fler att välja landsbygden utan att välja bort service och god uppkoppling.

Kulturen ska nå hela länet. Varje skolklass ska årligen få besöka både en lokal och en regional verksamhet. Samtidigt vill vi utveckla digitala upplevelser, men också stötta kulturverksamheterna i att öka extern finansiering så att medel frigörs till fler aktörer och utbudet därmed kan växa.

Vardagsresor måste bli enklare och mer rättvisa. Därför föreslår vi tidsdifferentierade biljettpriser som gör det billigare att resa utanför rusning, en omställning mot mer dynamisk trafik i glesbygd där underlaget är tunt och en mer begriplig och likvärdig zonindelning som gör prisstrukturen rättvis i hela länet. Så använder vi skattekronorna smartare.

Måste hålla över tid

Tillgänglighet ska gälla alla. Vi vill införa länsfärdtjänst med användarvänliga regler och en väntetidsgaranti för sjukresor. Det är respekt för människors tid, hälsa och frihet, och en förutsättning för att vardagen ska fungera när man är sjuk eller har en funktionsnedsättning.

Kollektivtrafikens ekonomi måste hålla över tid. Självfinansieringsgraden behöver förbättras genom smartare resande och en översyn av biljettstrukturen, samt öppna för nya intäkter via reklampaket. Upphandlingarna ska utformas så att även mindre, lokala aktörer kan delta. För att reskedjan ska hålla ihop är flyget en nödvändig länk för vård, näringsliv och försvar; regionen ska därför säkra Kalmar Öland Airports långsiktiga drift och utveckling, samt öka trycket på staten för fler investeringar i väg och järnväg, särskilt i norra länet.

Det förändrade omvärldsläget kräver också att beredskapen byggs in i allt vi gör. Vi prioriterar tydlig styrning, övningar och robusta försörjningskedjor så att vård, infrastruktur och IT fungerar i kris och krig. Livsmedelsberedskapen stärks genom att väga primärproduktion som samhällsviktig och stödja de gröna och blå näringarna, där basproduktionen ges sunda möjligheter att växla upp.

Energiförsörjningen bör säkras med mer fossilfri el, där Oskarshamns kärnkraftverk är en styrka för hela länet. Det här är några förslag ur en budget som väljer verkstad framför vaga ambitioner: fler möjligheter att arbeta och starta företag, en trafik som gör vardagen möjlig i hela länet och en trygghet som håller när det gäller.

Så bygger vi ett Kalmar län som växer – och håller ihop.

Pär-Gustav Johansson (M)

Carl-Wiktor Svensson (KD)

Carl Dahlin (M)

Anders Andersson (KD)