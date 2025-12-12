DEBATT: Den lilla människan i juletid – omtanke sprider verklig glädje

Julen speglar vårt samhälle med ljus, gemenskap och hopp. Men bakom varje ljus finns barn och unga som växer upp utan den trygghet som julens högtid borde innebära.

Det är dags att vi tar de små rösterna på allvar och låter omsorg om den lilla människan bli en självklar prioritet när snön faller och granen står pyntad. För när vi säger att julen handlar om medmänsklighet, måste vi också visa det i praktiken – varje dag, särskilt när det kommer till större helger med längre lov och ledighet.

Julen ska vara en tid då barn känner sig sedda och trygga, där vardagens svårigheter inte förtär deras tro på framtiden. Alltför många bär tystnadens bly, och risken är stor att rädslan för vad som väntar växer när snapsen till sillen, julöl och julgrogg frestar mer än julgodis. Detta är inte bara ett problem för några få, det är en fråga som berör hela samhället.

Hur vårdar vi de mest sårbara när kylan kommer och årets mörker gör sig påmind. Vi måste fråga oss vad kvaliteten på vårt svenska julfirande säger om oss när vi vuxna står bredvid i stunden i stället för tillsammans i gemenskapen.

*

Civilsamhället visar redan starka krafter. Stöd till utsatta barn, ungdomar och familjer sker varje dag genom familjehem, stödboenden och olika frivilligorganisationer, men långt ifrån alla får det stöd de förtjänar och är i behov av – särskilt under julveckan när känslorna av otrygghet och osynlighet ökar.

Vi behöver en tydligare röd tråd mellan offentliga insatser och frivilligorganisationer så att ingen barnröst faller bort i stugvärmen eller i bristen på ett enkelt leende som kan förändra en hel vinter. För varje barn som får fira jul i lugn och ro utan rädsla finns en liten seger för mänskligheten. Familjehem och fosterhem är roder som styr mot trygghet när osäkerhetens vågor bryter mot strand. De skapar lugn och förutsägbarhet där kaos annars råder.

Att vara en röst för dem som ingen har kräver mod, utbildning och stöd – men kan rädda liv och bevara hopp. Tänk hur en enkel rutin och ett pålitligt samtal kan ge ett barn kraft att börja tro på vuxna igen och tro på en ljusare morgondag. I dessa små handlingar föds stor betydelse.

*

Jag kräver handling, där politikens ramar måste stärkas så att resurserna når rätt plats i rätt tid, särskilt när helgerna närmar sig. Finansiering till skyddsnät, familjehem och socialt stöd måste vara långsiktig och konsekvent. Media och offentlighet har en unik möjlighet att lyfta verkliga berättelser om hur små gärningar gör stor skillnad – inte bara problem utan vägar till lösningar och god praxis.

Varje medborgare kan bidra – inte bara ekonomiskt utan genom att vara närvarande och pålitlig för ett barn som behöver en trygg stund i vardagen och under högtiderna. Om vi vill behålla julens sanna anda måste vi se den lilla människan som vårt gemensamma ansvar. Julen handlar inte om överflöd utan om närvaro, gemenskap och omtanke.

En extra tanke, en liten gest, en stunds lugn – allt detta räddar barn och ungdomar från att känna sig utan en trygg plats i världen. Varje gång vi agerar för ett barn i behov vävs en starkare väv av hopp och mänsklighet som gör dig och mig och oss som samhälle lyckligare.

*

Så vad kan du göra här och nu? Stöd olika organisationer som arbetar direkt med utsatta barn och familjer. Bli volontär eller familjehem om du har möjlighet, din röst och närvaro kan vara den lugna, trygga plats ett barn behöver i juletidens storm. Donera tid, pengar eller gåvor där behoven är störst.

För varje barn som får känna sig sedd och trygg under julen lyser vår gemenskap upp – inte bara i december utan hela året runt. Mer omtanke, fler resurser och fler konkreta insatser så att varje liten människa kan känna glädjen i julens kärlek. Låt oss tillsammans sätta värdighet, trygghet och hopp i centrum – inte som ett ideal utan som en levd verklighet för varje barn i vårt land.

Björn Östman

Pappa, bonuspappa, familjehemspappa,

Kristdemokrat och ledamot i Familjevårdens Centralorganisation