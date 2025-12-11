DEBATT: Våga vägra vårdas av vem som helst!

Värdig omsorg om våra äldre har varit ett kristdemokratiskt signum under de snart trettio år som jag har hållit på med politik. Många berördes djupt av Alf Svenssons skildring av hur förnedrande det upplevdes då hans gamla mor uppmanades att sköta sina behov i blöjan, när personalen var för stressad för att hjälpa henne att ta sig till toaletten.

Maria Larsson införde värdighetsgaranti i äldreomsorgen, en skyldighet för kommunerna att klargöra vilken omsorg man erbjöd, som exempelvis att få duscha två gånger i veckan, att varje vecka få promenera eller tas med ut i friska luften i rullstol och så vidare.

Det är nu dags för nästa steg för att öka respekten för äldres värdighet och integritet; rätten att välja kön på den som ska ge personlig omvårdnad.

*

När min mor på ålderns höst drabbades av en demenssjukdom, blev hon på det stora hela mycket väl bemött och omhändertagen. Kommunen hade särskilt utvald och utbildad personal för att möta personer med demens. Men det stora obehag Mamma upplevde, när manlig omsorgspersonal skulle sköta om hennes intimhygien eller duschning, det går inte att blunda för.

När människor av ålder och sjukdom blir berövade den ena funktionen efter den andra och blir mer och mer beroende av andra, då är det särskilt viktigt att vara lyhörd för personens signaler för att upprätthålla hans eller hennes personliga integritet. På vårdenheter och i hemtjänsten finns medarbetare som är vana och utbildade för att möta människor i utsatta situationer. Man är tränad att behandla omsorgstagarens kropp på ett professionellt sätt.

*

Men för den person som ska utsättas för att en vilt främmande människa ska betrakta och vidröra ens mest intima kroppsdelar, som man kanske varit uppfostrad att dölja för andra, kanske även för den äkta maken/makan, kan det vara förknippat med både obehag, skräck och en närmast existentiell ångest.

Frågan fick ett extra allvar i våras, efter rapporter om allvarliga kränkningar och våldtäkter som utförts mot äldre kvinnor av deras vårdare i hemtjänsten.

*

I våras diskuterade vi politikutveckling i riksdagens KD-grupp. Jag berättade om Mammas upplevelse och tyckte att man borde införa en rätt att våga vägra vårdas av vem som helst. Till min glädje togs det vidare i den arbetsgrupp som arbetade fram ett nytt seniorprogram. En av de punkter som presenterades härom veckan är att äldre ska ha rätt att själva välja kön på den personal som hjälper dem med sin personliga omvårdnad.

Det handlar om värdighet och respekt för den enskilda människans integritet. En kvinna ska kunna säga ifrån, om hon vill att kvinnlig personal hjälper henne när hon ska duscha. En man ska kunna be om en manlig vårdare.

Det kan medföra utmaningar för arbetsgivaren. Men låt det då vara en maning att se över medarbetarnas villkor, så att det blir mer attraktivt både för kvinnor och män att arbeta med omvårdnad.

Gudrun Brunegård

Riksdagsledamot (KD)