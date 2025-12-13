INSÄNDARE: Vad jag önskar mig till jul

Det här skriver jag som privatperson. Det är mina egna åsikter. Det har inget med något politiskt engagemang att göra. Jag vet vad jag önskar mig till jul. I år. Nästa år. Och nästa.

Men jag kommer inte att få det.

Jag önskar mig julkänsla!

Jag vill få VÄNTA. Låta känslan byggas upp. Inte börja matas med julprylar och julmusik redan i SEPTEMBER. Julkänsla skapas inte av en massa prylar enbart.

Jag vill få vänta. Jag vill få uppleva en gammaldags äkta julskyltning!

*

Ni vet, söndagen första advent. Inte EN julpryl framme innan dess. Inte EN julsång i högtalarna. Lördagen innan är allting stängt för att butikerna ska hinna julskylta. Och sen, på söndagen - PANG - varje fönster, julpyntat och med julens erbjudanden framme. Sen eftermiddag/kväll. Kallt som f*n. Snö. Glögg och pepparkakor på torget. Julbelysning överallt.

Jag vet att några av er är gamla nog att ha varit med om det.

Känsla. Inspiration. Nyväckta önskningar om julklappar. "Alla" är ute eftersom det är NU det börjar - inte i september.

DET är vad jag önskar mig!

*

Nu är det som att tvingas dricka utspädd julmust att bli tvångsserverad julen från september och framåt. Musten är inte bara utspädd när det blir jul, den har hunnit bli avslagen också.

Helst ska man dessutom ha hunnit smälla i sig en semla eller två innan julskinkan med.

Nu är det som att bli berövad den där känslan som fanns när man var liten. För att ingen orkar vänta på någonting längre. Och handeln inte låter mig göra det.

Nå, man ska inte bara klaga. Jag ska söka GÖRA något för att få till lite mer julstämning. På torget. Jag ska gömma en julklapp under granen där. Den som känner att hon eller han behöver en kan hämta den där. Det blir inget märkvärdigt - Bara ett inslaget något, till någon som behöver det! Välkommen!

Vem vet? Kanske fler tycker det är en bra idé? Kanske kan vi skapa en ny jultradition i Vimmerby?

Jens af Ekenstam Stenman