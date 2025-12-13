DEBATT: Hårt slag för landsbygden om Coompanion försvinner

Den 9 december beslutade regeringen att upphäva Förordningen om stöd till Kooperativ Utveckling från och med 1 januari 2027. Denna förordning ligger till grund för Tillväxtverkets beslut om statsbidrag till Coompanions verksamhet i hela landet. Det statliga stödet som idag är på 25 miljoner kronor står för en betydande del, oftast lejonparten av den fasta finansieringen i regionerna.

Konsekvenserna kommer att bli mycket stora om statsbidraget upphör 1 januari 2027. Coompanion är den enda organisationen som ger rådgivning till kooperativa företag och lokal utveckling.

Det finns flera exempel på det i vårt län. Ett sådant exempel finns i Järnforsen där ortens företagare har startat en ekonomisk förening därigenom öppnat en livsmedelsbutik på orten. Coompanion hjälpte till med rådgivning och stöd och utan det stödet hade det inte varit möjligt.

Coompanion har också jobbat hårt med både beredskap och lokala butiker på landsbygden de senaste åren. Ett arbete som har gett tydliga resultat och som stärkt den kommersiella servicen på landsbygden. De alternativa affärslösningar som Coompanion arbetar med är ofta den enda möjliga och framkomliga vägen för landsbygdsutveckling runt om i Kalmar län.

Andra exempel runt om landet är bredbands- och VA föreningar som bildats för att hantera dessa viktiga frågor för en bygds utveckling. Coompanion har också bidragit till, genom rådgivning, att mindre skolor och förskolor har räddats kvar av att ekonomiska föreningar tagit över dem när kommunerna beslutat om nedläggning.

Exemplen är som sagt många på verksamheter som vi idag ser som självklara på landsbygden men som med största sannolikhet inte hade funnits utan stöd och rådgivning från Coompanion. Jag ställer mig frågan om TIDÖ-partierna inser vilka konsekvenserna blir för vår landsbygd om det här beslutet genomförs? Jag hoppas att det finns en plan från regeringens sida om hur stödet till Kooperativ utveckling ska säkerställas även i framtiden.

Centerpartiet vill ha en fungerande landsbygd. Det innebära att det behöver finnas både kommunal- och kommersiell service på landsbygden för att människor ska kunna leva, verka och bo på landsbygden. Vi kommer fortsätta att driva den här frågan och pressa på regeringen om hur de tänker sig lösa detta i framtiden.

Centerpartiet i Kalmar läns mål är tydligt, stödet till Coompanion behöver säkras, det är en avgörande faktor för Kalmar läns landsbygd.

Emmy Ahlstedt

Riksdagskandidat för Centerpartiet