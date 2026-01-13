DEBATT: Billigare tandvård - som ger livskvalitet till äldre!

Under hur lång tid som helst – ja, flera årtionden - har man som patient frågat sig varför inte tänderna räknas som en del av kroppen när man söker vård.

Och det är delvis obegripligt att vi under flagg av heltäckande välfärd haft denna uppdelning av våra vårdinsatser. Kostnaderna för att göra ett läkarbesök respektive tandläkarbesök har inte varit jämförbara. Ett håll i tanden har varje gång gröpt ett djupt håll i den privata plånboken.

Jag har personligen under många år drivit olika förslag för att sänka tandvårdskostnaderna. Det har varit lite av en hjärtefråga för mig som sjukvårdspolitiker oavsett om jag haft uppdragen i landstinget/regionen eller i riksdagen. Så som de höga tandvårdskostnaderna för enskilda har varit under alla dessa år så har det för många blivit en omöjlig utgift. Valet har ofta varit att avstå tandvård eller vilket många har gjort, ta ett lån.

*

För en månad sedan kom ett glädjande besked. Den 3 december 2025 beslutade riksdagen, på initiativ från KD och förslag från regeringen och socialminister Jakob Forssmed, om att genomföra den största tandvårdsreformen under 2000-talet. En verkligt efterlängtad reform.

Nu från och med 2026 införs ett högkostnadsskydd ”10-tandvården”, som liknar den som finns inom övrig hälso- och sjukvård.

*

Reformen ger den som är över 67 år en tandvård som endast kostar 10 % av riktpriset för många större åtgärder. Det är de mer omfattande behandlingarna som allt för ofta får stå tillbaka. Syftet med det förstärkta högkostnadsskyddet är att minska de ekonomiska hinder som gör att allt för många äldre idag avstår från tandvård. Genom att sänka kostnaderna ska fler kunna få den behandling de behöver och därmed förbättra sin munhälsa.

För landets pensionärer kommer det förstärkta högkostnadsskyddet därför att innebära att det blir betydligt billigare att besöka tandläkaren. Detta är en frihetsreform där fler patienter med tandvårdsbehov ska kunna erbjudas tandvård och få en bättre munhälsa. Det är en reform som tar sikte på landets pensionärer och som kommer att resultera i en ökad livskvalitet!

Anders Andersson, Järnforsen

1:e vice förbundsordförande KD Senior och vice ordförande i Regionfullmäktige