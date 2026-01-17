DEBATT: Beslutet att kraftigt höja högkostnadsskyddet för läkemedel är djupt orättvist

För många äldre personer i vårt län är trygg tillgång till läkemedel avgörande för att vardagen ska fungera. Därför är SD:s och regeringens beslut att kraftigt höja högkostnadsskyddet för läkemedel djupt orättvist.

När taket höjdes från 2 900 till 3 800 kronor innebär det upp till 900 kronor mer per år för den som behöver sina läkemedel regelbundet. För många äldre är det pengar som helt enkelt inte finns. Många känner nu av konsekvenserna av detta med full kraft när gamla frikort går ut och ersätts med ny period och högre tak.

Detta sker i en tid då pensionärer redan fått se sin köpkraft urholkas. Inflationen under de senaste åren har slagit hårt mot fasta inkomster. Matpriserna har ökat kraftigt, elen har varit dyr och boendekostnaderna fortsätter att stiga. Hyreshöjningarna de senaste åren har varit bland de högsta på decennier, och för många äldre hushåll går en allt större del av pensionen till sina kostnader för boende. Utrymmet för oförutsedda utgifter är redan minimalt. När regeringen då väljer att göra läkemedel dyrare flyttas ännu en kostnad direkt till den enskilde.

*

Det är inte svårt att förstå konsekvenserna. När kostnaderna blir för höga börjar människor dra ner – ibland genom att dela tabletter, ibland genom att hämta ut mediciner mer sällan, ibland genom att helt avstå. Det är ett högt spel med äldres hälsa. Det leder till försämrat välmående, fler komplikationer och i slutändan ökade kostnader för sjukvården. Det som på pappret ser ut som en besparing riskerar i verkligheten att bli både dyrare och mer omänskligt.

Särskilt anmärkningsvärt är Sverigedemokraternas roll. De säger sig stå på pensionärernas sida men medverkar nu till en politik som slår rakt mot äldre med stora vårdbehov och små marginaler. När SD ger sitt stöd till en regering som prioriterar skattesänkningar framför trygghet i välfärden, då måste de också ta ansvar för konsekvenserna. Det räcker inte att tala varmt om äldre i valrörelser om politiken i praktiken gör deras vardag otryggare.

*

Vi socialdemokrater står för en annan väg. Läkemedel ska vara tillgängliga efter behov – inte efter plånbok. Äldre ska inte tvingas välja mellan att betala hyran och att hämta ut sin medicin. Regionen tar sitt ansvar för vården, men vi behöver en nationell politik som stärker pensionärernas ekonomi, inte försvagar den ytterligare.

Det handlar ytterst om värdighet. Om respekt för dem som byggt vårt land. Ett samhälle mäts inte i hur hårt det pressar sina äldre, utan i hur väl det skyddar dem när de behöver det som mest.

Mattias Adolfson (S)

Regionråd, ordförande beredningen för hälso- och sjukvård