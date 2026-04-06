DEBATT: Invånarna i Kalmar län förlorar när folkrätten görs villkorlig

När USA och Israel attackerar Iran bryter de mot folkrätten. När Sveriges statsminister säger att angreppens legitimitet ska bedömas utifrån deras resultat bidrar han till en utveckling där internationella regler görs villkorlig a, vilket vi själva har mest att förlora på. Det skriver Beatrice Fihn, folkrättsjurist och chef för stiftelsen Lex International.

Efter att USA:s och Israels attacker mot Iran inleddes fick Sveriges statsminister Ulf Kristersson återkommande frågan om attackerna bryter mot folkrätten. Hans svar var att angreppens legitimitet i slutändan måste bedömas utifrån vilket resultat de leder till. Om det blir Sveriges linje bidrar regeringen till en farlig utveckling där internationella regler gradvis görs villkorliga.



Det iranska folket förtjänar frihet, fred och demokrati. Men att bryta mot de regler som har skapats just för att begränsa krigets brutalitet och minska risken för nya katastrofer, leder inte dit.



Den internationella rättsordningen växte fram som en reaktion på första och andra världskrigets förödelse, för att skydda kommande generationer från att behöva genomlida något liknande. Och reglerna har fått verkliga konsekvenser. Sedan 1945 har ingen medlemsstat i FN utplånats genom erövring, antalet dödsfall i krig mellan stater har minskat och internationella domstolar har erbjudit alternativ till väpnade konflikter.



Internationella regler fungerar också genom att förändra vad som anses legitimt och acceptabelt. När en stat bryter mot reglerna möts det ofta av politisk kritik, sanktioner eller diplomatiskt motstånd. Det gör överträdelser mer kostsamma och svårare att upprepa.



Slutsatsen är att när internationell rätt tas på allvar politiskt och får tillräckligt med stöd och resurser så är den ett effektivt sätt att skapa säkerhet och förhindra mänskligt lidande och död.



Problemet uppstår när stater börjar behandla reglerna som valfria. När stater börjar tolka folkrätten allt friare – eller försvara överträdelser av politiska skäl – flyttas gränsen för vad som anses acceptabelt. Normerna förskjuts steg för steg. På sikt riskerar vi att glida tillbaka mot den typ av värld som präglade internationell politik före 1945.



För små stater är detta särskilt farligt. Vi kan aldrig bygga ett militärt försvar som på egen hand avskräcker alla stormakter. Även med ökade nationella försvarsanslag och lokala beredskapssatsningar kommer säkerheten för invånarna i Kalmar län alltid att vara beroende av att det finns regler som begränsar vad starkare stater får göra.



Varje gång vi accepterar att folkrätten tänjs eller omdefinieras efter stormakters krig försvagas vårt framtida skydd. Vi får en värld där den starkes rätt avgör. I en sådan värld är länder som Sverige bland de första som förlorar. Därför behöver regeringen säga ifrån när folkrätten hotas.



Beatrice Fihn,

folkrättsjurist och chef för stiftelsen Lex International