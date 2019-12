Medarbetarnas åsikter måste respekteras

Vi kan konstatera att flera områden har en negativ utveckling. Medarbetarenkäten är ett viktigt verktyg för att arbeta med förbättring på flera ledningsnivåer men då krävs det att den redovisas öppet och transparent för samtliga beslutsfattare och chefer. Dessvärre får vi som politiker inte hela bilden av medarbetarenkäten redovisat för oss vilket är mycket olyckligt och märkligt. Därför är det mycket givande för mig som vice ordförande i personalutskottet att vara ute i verksamheterna varje vecka för att möta och ta tempen på regionens medarbetare.

Det är i dagens läge inte lätt att rekrytera fasta tjänster till landsbygdens hälsocentraler. Gamleby är den mest hyrberoende hälsocentralen i regionen med över 200 veckor under år 2018 och Överum verkar Länsunionen (S, C, L) ha gett upp hoppet om, särskilt med tanke på att den före detta hälsocentralens byggnad lades ut till försäljning för några veckor sedan. Även Ankarsrums hälsocentral hade under flera års tid svårt att rekrytera fasta läkare, men har nu lyckats vända trenden genom medvetna satsningar på att inte bara rekrytera utan även att behålla medarbetare.

Vi Moderater har tillsammans med Kristdemokraterna identifierat och presenterat en rad förslag på åtgärder för att göra Region Kalmar län till en mer attraktiv arbetsgivare. Idag svarar endast 14 procent av medarbetarna att regionen är en attraktiv arbetsgivare och nästan hälften, 48 procent, tycker inte det eller har ingen åsikt – vilket i sig säger en hel del om Länsunionens personalpolitik.

Mer flexibla anställningsformer, landsbygdstillägg och trohetsbonus, arbetspendling på arbetstid, tydligare lönespridning och konkurrenskraftiga löner liksom möjligheter att göra karriär inom vården är några av de förslag vi arbetar för. I dagsläget avslås våra förslag utan att Länsunionen (S, C, L) själva kommer med särskilt mycket. De flesta majoritetspolitikerna håller mest till i mötesrummen på regionhuset, och där är det svårt att ta till sig av vad våra duktiga medarbetare tycker och känner kring de utmaningar och problem man upplever. Ska vi lyckas göra regionen till en attraktivare arbetsgivare behöver vi lyssna till medarbetarna, visa handlingskraft och ledarskap, inte blunda för problemen.





Carl Dahlin (M), vice ordförande Personalutskottet i Region Kalmar län