DEBATT: Nu är det dags att ta fighten för Kalmar län!

Under de senaste åren har vi gång på gång fått erfara att staten valt att inte göra stora satsningar i Kalmar län. Det mest talande exemplet är statliga medel till infrastruktursatsningar på järnvägar och större vägar. Kalmar län fick 2 700 kronor per invånare samtidigt som Kronoberg fick över 15?000 kronor. Något län fick över 50?000 kronor per invånare.