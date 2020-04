SD efter konstaterad samhällsspridning: "Grips inte av panik"

Nu har dagen kommit då vi har fått covid19 till Vimmerby. Man anade ju att det skulle komma hit någon gång och nu var det alltså dags. Det viktiga i dagsläget är att inte gripas av panik och låsa in sig i sitt hem men det är viktigt att följa de rekommendationer som finns.

Tvätta händerna. Nys eller hosta i armvecket, håll avstånd till människor. Håll dig hemma om du tillhör en riskgrupp och/eller har symptom. Men du som är fullt frisk behöver inte isolera dig.

Det går fortfarande bra att gå ut och röra sig, ta en fika eller äta en bit mat på stan. På det viset hjälper vi våra lokala näringsidkare som har det jättesvårt nu under epidemin. Kommunen har jättebra uppdaterade sidor om Corona där du kan gå in och läsa.

Den här påsken blir inte som vi är vana vid. Oftast är det en helg när vi reser bort för att umgås med nära och kära. I år uppmanas vi att stanna hemma, vi kan heller inte flyga utomlands någonstans i världen då UD avråder från icke nödvändiga resor till alla länder vilket de förlängde häromdagen att gälla till den 15 juni. Och som medborgare kan vi inte göra annat än att avstå från vissa aktiviteter, nöjen och semester, att lyssna på tv och radio samt läsa i media eller kommunens hemsida och följa rekommendationerna.

Ingen kunde väl ana när vi gick in i ett nytt decennium, ett nytt år som vi såg med tillförsikt och spänning fram emot att detta nya decennium skulle ha en epidemi 2 månader senare som har drabbat all världens länder. Men håll ut. Just nu har vi en uppförsbacke som vi inte vet hur lång den är men med det följer alltid en nerförsbacke.

Det kommer en dag som vi inte vet i dagsläget när den infinner sig men det kommer en dag då vi kan se tillbaka på detta. Det kommer en dag då vi återigen kan besöka våra äldre. Det kommer en dag när flygen går som vanligt och vi kan ha tillställningar som bröllop, dop och andra tillställningar med mer än 50 personer och det kommer den dagen då kommunfullmäktige och regionfullmäktige runt om i vårt län åter blir fulltaligt igen.

Förr eller senare kommer den dagen och vi hoppas på det förstnämnda.

Anneli Jakobsson, SD Vimmerby

Kjell Jakobsson, SD Vimmerby

Roger Andersson, SD Vimmerby