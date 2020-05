DEBATT: Tre miljarder till kollektivtrafiken

Det är ungefär 50% färre som reser än vanligt i länet och så har det varit sedan början av mars. Coronakrisen ser inte ut att avta snart vilket innebär att det minskade resandet troligen kommer pågå ett bra tag framöver.

Tappet medför intäktsförluster på över åtta miljoner i månaden vilket regeringens satsning kan mildra. Vi har fortsatt full trafik i hela länet i syfte att minska trängsel. Fokus ligger på trygghet för resenärer såväl som personal. Fördelning av belopp kommer att baseras på biljettintäkternas storlek i regionerna och hanteras av Trafikverket.

Det är viktigt att länsbor ska kunna ta sig fram till arbete eller utbildning utan att ökad risk för trängsel och smittspridning. Kollektivtrafiken fungerar också givetvis som ett ypperligt sätt att resa klimatsmart eller för de som inte har egen bil. Sedan tidigare har vi stängt de främre dörrarna på större bussar, begränsat antalet sittplatser ombord, rabatterat biljettköp i appen, infört särskilda transporter dygnet runt för personer med misstänkt eller bekräftad Covid-19 och informerat resenärer om hur risken för smittspridning kan minskas.

Just nu pågår även ett omfattande arbete med att i samverkan med andra regioner förnya biljettsystem. Krisen har än mer belyst behovet av det nya biljettsystemet. Under de senaste veckorna har medarbetare med gula västar varit ute för att hjälpa till med just biljettköp. Vi har även skyndsamt tagit fram nya möjligheter för resenärer att köpa biljetter på grund av att vi inte längre kan använda framdörrarna på de stora bussarna.

Vi hoppas att detta kommer underlätta för dem som har långt till exempelvis biljettautomater och fasta försäljningsställen.

Peter Wretlund (S), regionråd med ansvar för regional utveckling, kultur och kollektivtrafik