DEBATT: Bara SD vill stötta företagen även över sommaren

Sänkningar av arbetsgivaravgiften har varit en återkommande diskussion under stora delar av våren med hänsyn till coronapandemin och dess effekter på näringslivet. Vi propagerade mycket tidigt för att helt slopa arbetsgivaravgiften så att företag skulle kunna hålla näsan ovanför vattnet under denna svåra tid. Tyvärr omöjliggjordes detta av regeringen och dess stödpartier C och L.