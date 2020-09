SD: "Klimatpolitiken kan vänta ett par år till"

Klimatalarmister anser att 828 431 döda inte är allvarligt nog, klimathotet är betydligt mer brådskande. Ja, så anser klimatalarmisterna Ingvar Edlund med dotter Liv Englund i en artikel på sociala medier den 18 augusti.

Får vi inte bukt med denna pandemi snarast kommer enligt våra uträkningar baserade på statistik fram till augusti månad, minst 1,5 miljoner människor dö per år i Covid-19. Trots de höga dödstalen anser klimatalarmisterna att det är viktigare att media använder megafonen till att trumpeta ut deras budskap, som de framför genom att demonstrera utanför stadshuset i Vimmerby på fredagar. Klimatalarmisterna uttrycker en förargelse över att media väljer att informera oss medborgare om den pågående pandemin, och anser att klimatet får alldeles för lite fokus pga. detta, ja de tycker det till och med att det är ”absurt” att media upplyser allmänheten om allvaret med denna pandemi.

Klimatpolitiken kan vänta

Förutom den eskalerande brottsligheten, snedvridna migrationspolitiken, sjukvårdskrisen, pensionsfattigdomen, energipolitiken mm. anser vi att Covid-19 för tillfället är att räkna som en akut kris, betydligt mer akut än klimatfrågan. Får vi inte bukt med pandemin kommer vi inte att ha resurser att sätta in i klimatfrågan. Vill man dessutom jobba för en klimatförändring bör man rikta sin energi mot de krafter som nyttjar exempelvis kolkraft i stor skala. Kina planerar att bygga uppåt 500 nya kolkraftverk fram till 2030. – Asien står för över 80 procent av världens kolanvändning och all kolanvändning i Asien ökar. Bilden att kolet fasas ut i världen stämmer helt enkelt inte. De senaste årtiondena har klimatalarmister hävdat att vi måste agera nu, nu nu, annars kommer sannolikt jorden och dess befolkning att gå under. Det enda som händer om man framtvingar en sk. klimatomställningspolitik som endast är baserad på känslomässiga grunder är att människor kommer att få lida i betydligt större omfattning, än om vi låter klimatet sköta sig självt, som det gjort i miljontals år. Låt oss nu ta hand om den pandemi som nu för mänskligheten är mest akut.

Klimatpolitiken kan vänta ett par dagar eller år till, det är inte så bråttom eller akut som alarmisterna hävdar. Vad deras beräkningar bygger på då de säger att ”-Om energin som läggs på Corona skulle läggas på klimatkrisen så skulle vil lösa den”, förstår vi inte, Det känns som att uttalandet är känslomässigt styrt utan någon som helst fakta eller grund.

Det är ju oftast så klimatalarmister agerar. Hur som helst är det iallafall förskräckligt att klimatalarmisterna jämför denna pandemi, en pandemi som dagligen skördar liv, med klimatförändringar.

Tomas Rintala, andre vice ordförande SD Vimmerby

Anneli Jakobsson, ordförande SD Vimmerby

Roger Andersson, vice ordförande SD Vimmerby

Kjell Jakobsson, ledamot SD Vimmerby