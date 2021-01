En omtyckt Vimmerbyröst har tystnat - minnesord över Ronny Persson

En välkänd och omtyckt Vimmerbyröst har tystnat. Under det gångna veckoslutet nåddes vi av det sorgliga beskedet att Ronny Persson har lämnat oss efter en tids sjukdom.

Det är nog få Vimmerbybor som inte hade någon form av relation till Ronny Persson. Hörde man honom inte som kunnig och engagerad speaker vid fotbollsplanen, i ishallen eller intill innebandyplanen, så har man säkert låtit sig underhållas av honom i egenskap av sångare och show-man.

Musiken låg Ronny varmt om hjärtat. Under större delen av sitt liv turnerade han i främst Kalmar län och spelade – både solo och i olika konstellationer. Musiken fastnade han för redan som ung, och han var mäkta stolt när han firade 50 år som artist 2019.

Det var kärleken som drog Ronny från Rosenfors till Vimmerby på 1970-talet. Och det var kärleken till framför allt familjen och det föreningsliv som han blev så aktiv i, som gjorde att han alltid skulle ha sin fasta punkt i staden.

Under 20 års tid, fram till pensionen för några år sedan, var Ronny anställd hos Vimmerby IF. Där var han bland annat en av de drivande inom organisationen kring Bullerby Cup, och tusentals barn från hela landet har under åren där lärt känna Ronny som ”korvgubben”.

Ronnys arbete för att ge barn och ungdomar en rik fritid och en god start på livet var betydelsefullt för honom. Alla som kände Ronny vet hur mån han var om alla andra – en välkomnande man som alltid fanns där och som alltid brydde sig. Social som få, och engagerad som ingen annan.

Korvgubbe vid grillen var han även hemma på Kostigen i Vimmerby. Eller snarare ”grillmästare”, som han kallades av familj och grannar. För grilltången var inget han släppte ifrån sig, och det kommer bli tomt utan Ronny där i trädgården bredvid grillen.

Under det senaste året sviktade Ronnys hälsa, och i onsdags orkade inte hans varma hjärta längre, utan Ronny somnade stilla in med sina kära vid sin sida.

Ronny Persson blev 68 år gammal.

Denna text publiceras i samråd med familjen; hustrun Ann-Britt och barnen Sara, Maria, Frida och Victor.