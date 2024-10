KRÖNIKA: Jag är där nu – vad var det som hände?

Jag och mina kompisar hade en period i tjugoårsåldern då vi sprang på krogen varje helg. Det mesta kretsade runt att kolla in folk, röka marlboro light och dricka turkisk peppar och dansa till härlig discomusik.

Vi partajade och roade oss som om det inte fanns en morgondag. Det gjorde det alltid. Den var inte alls lika kul, och började ofta med en dubbel treo.

Men hur som helst, vi såg dem överallt… på dansgolvet dansandes sådär pinsamt dåligt som gamla människor gör. De hängde i baren och var högljudda och flirtade pinsamt med bartendern som kunde varit deras son. Och kläderna? Jösses!!! En massa leopard och dinglande örhängen! Huavalingen så hemskt!

Kompisarna och jag skrattade alltid åt klimakteriekossor med leopardmönstrade kläder. De gick ofta komvux och ”ville hitta sig själva”.

”Herregud, vad som än händer ska VI aldrig hamna där”.

*

Istället gick vi upp och dominerade på dansgolvet och visade hur coola, normala och unga tjejer dansade och ”ägde” golvet till Taylor Danes ”Tell it to my heart”. Sen körde vi ett tequilarace med hela gänget och kände livet strömma genom varenda ung cell i kroppen!

Åh, där kom en ”såndär” och gick förbi med en handväska med leopardprint. Vi skrattade och kände rysningar ända bak i ryggraden. ”Ja det där är vi om trettio år” sa vi och alla asgarvade.

Nä knappast, vi skulle ha mer smak. Stiligare och lite mer klass.

*

Och klimakteriet? Det var något man hörde mammor och deras mammor diskutera. Vallningar, nätter med svettningar och blöta sängkläder. Humörsvängningar så en ber gubben dra dit pepparn växer om han bara råkar ha en åsikt!

Och om någon skulle berätta nåt fint som till exempel att de vunnit sextio kronor på en trisslott så blev en så rörd så tårarna sprutade av medkänsla.

Nädu, sådär skulle vi aldrig bli!

SÅ Pinsamt.

*

Idag (trettio år senare) när jag gick till jobbet fick jag byta outfit två gånger pga vallningar… vid lunch hade nackhåret lockat sig flera gånger av dessa ”attacker”. Jag har fått göra ett extra hål i mitt bälte pga ökat midjemått.

Och mitt i allt så tappade jag en av plopparna till mina dinglande örhängen…

Och se, blusen jag valt för dagen har ett väldigt speciellt mönster… och mina skor också…

Jag är där nu. Framför mig i spegeln ser jag en klimakteriekossa med örhängen som dinglar och en massa leopardmönster! Hjäääääälp!

Vad var det som hände?

Ewa-Lena Eek