PK-tomtens bästa julklappstips

Och jag KAN inte låta bli att också fundera en gnutta över den masskonsumtion som just nu pågår i vårt avlånga land. Har försökt men KAN INTE hålla tyst om det. Dels för att en så stor del av denna enorma konsumtion är ohållbar och onödig och hemsk men också för att det går åt så mycket stålar! Herrejösses, som om pengar växte på träd. Det gör de ju inte! Så, enligt min egensnickrade tradition kommer här årets bästa julklappstips:

Hemmagjort memory

Till mormor: bilder på barnbarnen

Till kompisarna: bilder från tågluffen 2008

Till partnern: dickpics i olika vinklar (alternativt pussypics, nakenbilder i diverse närliggande skogar osv, låt fantasin sätta gränsen)

Så smart! Mysigt! Billigt!

Second Hand

När jag var liten bodde vi i Västervik och jag minns hur min mamma handlade på Jåpen jämt och ständigt. Jag minns hur hon kunde komma hem med någonting till mig - manchesterbyxor TILL EXEMPEL - och jag tyckte de var gräsliga men som jag minns det hade jag aldrig hjärta att säga nej. Då tyckte jag att Jåpen och second hand var skräp och äckel. Men nu – wow alltså, second hand in my heart. Och till er som tycker att det är äckligt med second hand: kom ihåg att du sover bland kvalster och att du har legat bland en annan människas tarmar dina första 9 månader efter skapelseögonblicket. Lite second hand är ingenting i jämförelse med det. Ett av mina allra bästa tips är Sellpy - second hand på nätet. Så OTROLIGT smidigt.

Kakor

Om du ska göra kakor att ge bort i julklapp - gör havreflarn. Superenkelt, superbilligt, supergott. Eller, om du inte orkar baka, häll alla ingredienserna i en burk och sätt en snirklig lapp med receptet utanpå, så kan julfiraren baka själva. Alla kommer att tycka att du är kreativ och gulligt retro. Ingen kommer att fatta att du egentligen bara är snål och lat.

Sten

Måla en sten. Skriv något fint på en sten. Top notch!

Pynt-fest

Pynta en tändsticksask. Pynta en kylskåpsmagnet. Pynta whatever. Det behövs bara gamla tidningar, klister och ett pynt-objekt. Hurra!





Rensa hemma

Superkombo!

Rensa hemma = bli av med all skit som tar plats och som stör din feng shui.

Rensa hemma = addera lite presentpapper så är hela julklappssäcken klar. TA-DA!

DIY whatever

Alltså, det är en chock när man får reda på det, men det går att göra nästintill allt själv. Badbomber, ansiktslotion, skokräm, deodorant, glidmedel, och så vidare i all oändlighet. Googla bara DIY <insert önskad grej>. (DIY=Do it yourself. Som punk. Fast med ansiktslotion.)

Komplimangsburken

Skriv ned gulliga grejer till personen i fråga på lappar (använd gärna fint papper), stoppa i en burk - färdigt. OBS VIKTIGT: Var ärlig. Annars funkar det inte.

Och framförallt, kom ihåg: Det är själva överraskningen som är grejen. Att få en paket. Vad som ligger i är mindre viktigt.

Heja heja och god pk-julförberedelsetid önskar jag er alla!