Kaj Pollack: resan mot att bli lycklig – "Låter toppen tycker jag"

Men - det verkar vara en lång resa. Något man övar sig på. Kanske går en kurs i. Läser böcker om. Det verkar vara lite av en utmaning att få till. Jag är av naturen lat (eller är jag? Kanske är det bara en konstruktion av mig själv?) så jag gillar genvägar. Jag tänker därför att jag helt enkelt samlar på mig mina favorittankar som kantareller i en korg att plocka fram närhelst de behövs. Det blir som ”Kaj light”. Och eftersom att jag är så givmild och god tänker jag här dela med mig av dessa till er:

“Det här är livet!”

Går att tänka när som helst. Funkar till ALLT! När man äter glass i solen, när man doppar tårna innan sommarens första bad, när man mår PISS efter att ha blivit dumpad av sitt livs kärlek. Det här är LIVET! På riktigt! Jag känner, alltså lever jag. Eller; jag är helt tom, alltså lever jag. Funkar alltid tycker jag. Okej, inte alltid. Men ibland. Då och då. Sporadiskt funkar det.

“Jag är den viktigaste personen i mitt liv.”

Toppen-tanke. Jag har lånat den från Fredrik Söderholm i podden “Sorry allt gick åt helvete” då han har ett samtal med sin mamma. Han säger “Du har länge varit den viktigaste personen i mitt liv. Det är du inte längre. Jag är den viktigaste personen i mitt liv.”

Används med fördel då man håller på att vända ut och in på sig själv för att duga i andras ögon, för att göra någon annan nöjd och glad. Till vilket pris? Är dennes lycka värd mer än min?

“Vad kan hända?”

Toppen-tanke. Alltså TOPPEN-tanke. Åh nej! Tänk om jag inte presterar tillräckligt på jobbet! Vad kan hända? Jag kan få sparken. Jahopp. Åh nej! Den och den personen kanske inte vill vara min kompis! Vad kan hända? Jag får vara med mig själv. Osv. Ta det hela vägen: Åh nej! Tänk om! Om vad? Och vad händer då?

“Jag är en räv.”

Lite som “What would Jesus do” bara att man tänker “a fox” istället för “Jesus”. What would a fox do? Jag är en räv. Vad skulle räven tänkt på just nu? Kanske skulle den funderat på om den är hungrig. Trött. Känt om det luktar gott eller spännande nånstans. Skulle räven tänkt ”Undrar om man skulle ta och bo i en annan stad?” Skulle räven tänkt ”Är jag verkligen kär?” Skulle räven tänkt ”Vem är jag? Vad vill jag? Hur mår jag? EGENTLIGEN?”

Svaret är nej.

“Den som ghostar mig gillar mig”

Om någon inte svarar på mitt Messenger-pm - om jag tänker efter, vilka ligger eventuellt osvarade av mig? Är det meddelanden från folk jag inte bryr mig om? NEJ! Det är just de meddelanden jag vill svara något smart och genomtänkt på som ligger obesvarade i VECKOR. Kanske till och med glöms bort med tiden. Så - är det någon som ghostar dig - ta det som en komplimang.

"Allt utom nuet är en illusion"

Det finns bara ett nu - inget annat. Alltså finns ingen poäng med att ha ångest för att man missat en massa nu - för de finns inte längre. Detta är ju en lite läskig tanke, typ som ”Var tar universum slut?” (OBS BÖRJA EJ TÄNKA PÅ DET!) men ändå, den har nåt.

Det var det, nu är det bara att låna på av mina absoluta favorittankar. Har du en egen favvo får du gärna dela den med mig. Sharing is caring. Ha en fin dag!