Tomten jag vill ha en rimlig jul

Nej, klart jag inte är perfekt i det här avseendet. Vem är det? Jag gör förstås en massa fel och skulle egentligen inte behöva köpa saker överhuvudtaget. Annat än mat och toapapper. Men om man nu är som jag, och ändå köper kläder eller vackra burkar eller en fåtölj eller terracottakrukor, så måste det ju vara hundra gånger bättre att köpa det begagnat. (Och oftast billigare men det säger sig ju självt.) Och återigen - framförallt RIMLIGT.

Jag kom att tänka på det häromdagen när min dotter fick en ny vattenflaska och en ny keps då hon var med i en turnering. Hon blev glad och jag fattar såklart att de vill ge barnen uppmuntran. Men hur många vattenflaskor och kepsar finns det i världen? Det är ju inte som att vattenflaskorna och kepsarna självdör efter några år, de blir bara fler och fler. Detsamma gäller sofforna. Och stolarna. Och kläderna. Och terracotta-krukorna. Och prydnadskuddarna. Och plåtburkarna. Och lampskärmarna och simfötterna och parasollen och utemöblerna och dynorna till utemöblerna och lådorna där man kan förvara dynor till utemöbler. De blir fler och fler. Och som sagt; de självdör inte - de glöms bort, stoppas undan, eller eldas upp. De hade gott och väl kunna levt vidare i många, många år till men vår kollektiva konsumtionshets sätter stopp för det.

Det är vansinne. Jag ser inte hur vi kan prata bort det. Behöver NÅGONTING nytillverkas? Ja kanske, men inte i närheten av de mängder som tillverkas just nu. “Men tillväxten då? Men kapitalismen då? Men ekonomin då?” Visst, men det MÅSTE finnas ett annat sätt!!!!!!!! Förlåt överflöd av utropstecken men jag blir så galen av det här att jag sliter mitt hår. Det ÄR vansinne! Det går inte att snacka bort!

*

Problemet med second hand är ju att det tar alldeles för lång tid om man “behöver” någonting, typ dynor till utemöblerna. Alternativet att åka till valfritt möbelvaruhus, gå till avdelningen för utemöbler, stoppa dynorna i kundvagnen, och betala är ju så enkelt. Swish swish har man dynor till sina utemöbler. Att hålla på att leta runt på loppisar eller söka på Blocket och Marketplace är ju så omständligt. Klart folk inte orkar det, om man inte har det som hobby.

Det behövs omorganisation. Det måste bli lättare att handla second hand. (Ja, ibland är det tusen gånger enklare för vips så kanske grannen säljer sina dynor och då är det bara att promenera över och swish swish så har man dynor. Men det glöms ofta bort.)

Det finns redan fantastiska exempel på när det är lätt att handla begagnat. Bara att surfa in och söka efter dynor så får jag upp en hel rad. Men det behövs mer. Mer av systematisering vad gäller begagnatmarknaden, och mindre nytillverkning. Och mer av remake. Att göra om, piffa till, förädla det gamla, om man nu nödvändigtvis vill ha nytt. (Och det vill man ju ibland, eller jag i alla fall.)

*

Jag tycker att det kan vara obehagligt att sticka ut hakan och påstå något. Säga vad som är rätt och fel, för det finns ju så många sätt att se på saker, och vem är jag att hävda sanningen? Men i det här fallet kan jag inte se att det finns flera sidor. Det tillverkas så mycket saker i onödan, att ingen kan säga något annat.

Och nu nalkas julen. Kom då ihåg dessa slitna ord: vi har ETT jordklot. Kom ihåg det i julklappshetsen. Jag kan inte avslöja vad jag själv ska ge bort i julklapp i år pga de som ska få kanske läser, men här kommer en liten rad med julklappstips: baka egna kakor, gör eget godis, ge bort presentkort på massage, skriv en rolig dikt, presentkort på teater/bio/annan kulturupplevelse, presentkort på second hand-affär, workshop, osv osv osv. Framförallt: Köp inte nytt!

Tomten, jag vill ha en riktig jul. Men ännu mer vill jag ha en RIMLIG jul. Tack på förhand.