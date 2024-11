Linnéas krönika: Årets julklapp är badbomben och Disneyslottet

Min kompis har jobbat på en stor second hand-kedja och mitt barn frågade honom hur det var. Han tänkte efter, och berättade om de stora rullbanden och de fyllda plastpåsarna och om havet av kläder (han jobbade just med kläder) och om sorteringen. Skänkes till Afrika - sparas till butik - kastas. Och jag tänker WOW hur kan folk ens hinna köpa alla dessa kläder? Men detta är ju alltså bara EN second hand-kedja. Det finns ju FLER second hand-kedjor. Och allra värst: det finns ju en lång rad med klädkedjor som gör nyproducerade kläder. Polyester, akryl, rayon, viskos, elastan, bomull, polyester, akryl, rayon, viskos, elastan, bomull. Mer, mer, mer, mer.

Snälla, kära, nån. Vi behöver inte detta. Vi behöver inte nya kläder. Vi behöver inte nya möbler. Vi behöver inte nya saker. Allt det som redan finns nu kommer räcka läääänge. Men behöver vi paket till jul då? JA. Det behöver vi. Vi behöver paket. Inslagna paket (gärna i tidningspapper eller gamla lakan, det spelar ingen roll, men inslaget ska det vara.)

*

Så vad gör vi då? Vi skärper till oss såklart. Vi går samman och LOVAR att inte köpa mer nyproducerad skit som ingen behöver i julklapp till vare sig oss själva eller nån annan. Vi handlar inte. Vi lägger all den tid som vi skulle ha handlat på att sno ihop något väldigt billigt men väldigt gulligt som vi GÖR hemma. Jag skriver även upp hur kul det är att få, samt hur svårt att göra. Så, årets julklappar är dessa:

BADBOMBER

Kul att få: 5/5 (om man har badkar, annars 1/5 pga det kommer utlösa sorg över att inte ha ett badkar)

Svårt att göra: 1/5

Alla gillar ju badbomber, annars är man ju emotionellt störd.

Gör såhär: Blanda ihop 1 dl citronsyra, 1 dl bikarbonat, ½ dl majsstärkelse, 1 tsk mandelolja, ½ dl kokosolja och ev någon droppe karamellfärg (jag har droppat i någon droppe eterisk olja också men jag vet inte om det är dumt om folk ska dricka av badvattnet varför de nu skulle vilja göra det). Tryck ut massan i iskubsformar. Låt de torka i minst ett dygn och sedan är de klara. Så jäkla festligt.

HEMMAGJORD GRANOLA

Kul att få: 5/5

Svårt att göra: 2/5

Jag gör alltid KP:s recept (alltså Kamratpostens - förresten, läser inte kids KP längre? Jag pratade med två som inte ens visste vad det var! Skärpning föräldrar, alla ungar måste läsa KP det är liksom livsnödvändigt för att våga och kunna bli en vettig vuxen. Okej. Åter till granolan.)

Gör såhär: 10 dl havregryn, 5 dl frön och hackade nötter, typ 1 dl matolja, 4 msk sirap, 3 msk vatten, 2-3 msk kardemumma och en nypa salt. Blanda allt på en plåt. In i ugnen på 150 grader i cirka 45-55 min. Ge bort i nån gullig burk. Så himla smart.

VETEKUDDE

Kul att få: 5/5

Svårt att göra: 5/5

Så himla smart med vetekudden - men vet ni, de flesta använder ju kudden för att värma i mikron och sen mysa med. MEN det går ju lika bra att ha en lagom stor i frysen för att ha när någon slagit tån i stentrappan? Mycket, mycket bra.

Gör såhär: Sy en kudde av ett snyggt tyg du har hemma eller köper på second hand. Fyll med typ grötris, råris eller hel vete, och sy igen. Klirreliklart.

*

Okej, nu kanske någon opponerar sig här och tycker att hallå; min tioåring tycker att allt detta är sämst. Bryr hon sig om en vetekudde? Nej. Bryr hon sig om egengjort miljövänligt sköljmedel? Nej upphöjt till en miljon nej och åter nej.

JULKLAPP TILL BARN

Så, om du ska ge en julklapp till ett barn är mitt råd: ge igen. Ge dem värdelöst pyssel! Ja, det är nu vi har chansen. Ni som har barn känner igen scenariot; man kommer till fritids och får en papperslapp som någon vikt några gånger och ungen säger “Titta mamma! Den här har jag gjort till dig!” och man undrar “VAD har jag gjort dig för att straffas på detta sätt?! Varför ger du mig värdelöst skit och tvingar mig att säga att det är ’fint’?! Och om jag säger ’den ser inte riktigt klar ut’ så straffar du mig genom att skrikgråta hela vägen hem och sedan 45 minuter till efter det. Är pyssel barnens tysta motståndsrörelse?!”

Ja, så undrar man i smyg. Men nu är det jul, och vi har vår chans att hämnas. Helt ärligt tror jag faktiskt att det är precis vad barnen vill ha. Att man pysslar SITT ALLRA FINASTE och gör ett kort med all världens komplimanger och gulliga ord i någon form av presentkortsvariant. En klassiker är ju ett presentkort på en ja-dag (men kom ihåg att sätta ett datum annars glöms det bort). Ja-dag går alltså ut på att det är en dag då föräldern måste säga ja till allt, men det går att ha några regler, typ: det får inte kosta mer än X, det får inte vara att vi behöver åka längre bort än X, föräldern måste få tre “nej” till nödsituationer. Använd gärna guld i pysslet, barn älskar guld och glimmande saker. De är som skator.

Elleeeeer så pysslar man ett megastort Disney-slott av toalettpappersrullar och om de vägrar ha det i sitt rum säger man “Vänta, vill du inte ha den här? Tycker du inte den är fin? Som jag har GJORT till dig?”. Ja, och sen är det bara att ha en riktigt god jul. Lycka till!