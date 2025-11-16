Låt mig presentera årets julklappar

Ja, det kanske är lite väl tidigt för Mariah Carey och nejliko-apelsiner. Men det ÄR dags för årets julklappstips-lista, för det är A och O att vara ute i god tid när det gäller just julklappar. Som bekant kan man ju inte lita på tomten, utan man måste fixa det själv.

Mina julklappstips i år är... Till ett barn: Hudvårdsprodukter Till sin partner: En hundralapp Till svärföräldern: Sexleksak

SKOJA. Här är årets julklappstips, right in time för att slippa hetsa ut på årets Black Friday. Håll till godo!

Kärlek Ja, jag vet att kärlek är abstrakt och svårt att slå in. Och jag är inte heller så flummig att jag menar att man i julklapp ska ge bort “en kram”. Jag tänker större, jag tänker KÄRLEKSFÖRKLARING. Ja men på riktigt - det är allt folk vill ha! Man vill ha komplimanger och ömhet. Människan vill bli älskad, i brist därpå… Ja, det spelar ingen roll, för nu är fokus på det allra första i Hjalmar Söderbergs behovstrappa. Allra bäst är att formulera det som en sång (ta bara en svängig melodi som redan finns, melodin är inte så viktig ändå, det är orden som är grejen här) eller en dikt eller ett brev eller ett tal. Och kära nån kom ihåg att slå in det! Presenten är ju halva grejen. Så ta en låda, lägg i en lapp med texten “Du får en sång” och på med gammalt tidningspapper och korvigt snöre. Voilá!

Kulturupplevelse Stötta ditt lokala (eller långväga) kulturliv, på samma gång som du ger bort lite själavård. Teater, bio, konstutställning osv. Ärligt - vi har för mycket grejer! De äter upp vår plats, vår tid, vår ork, våra pengar. Jag känner folk som har hela rum fulla med saker de aldrig använder och som de inte heller har ork att rensa. Samma här som i tips nummer ett - MYCKET viktigt att slå in presentkortet i en riktig present. Att öppna är 70% av glädjen med julklappar.

Väggbonad Om man ändå vill ge bort en fysisk sak, är detta perfekt. Köp en duk på second hand (finns cirka en halv miljon att välja bland) och brodera ett internt citat, en rad ur en låt, eller ett ironiskt (eller innerligt) CARPE DIEM.

Sopor Då menar jag inte äppelskrutt och äggskal, utan riktigt fina sopor! Som en vacker korg, en tjusig halsduk eller ett leksakskök från IKEA. Samtliga dessa tre är exempel på saker jag hittat på Vimmerbys Återvinningscentrals avdelning “Ge & Ta”. För mig är det i princip omöjligt att åka till soptippen utan att komma hem med något. (Vilket i sig kan vara något av ett problem.) Jag rekommenderar faktiskt alla att ta en titt på soptippen inför årets julhandel, om inte för att ta med sig något hem så för att få sig ett uppvaknande i hur mycket helt fungerande saker vi kastar bort för att köpa nytt. Trots att det redan finns.

Valfritt DIY-recept Badbomb, sköljmedel, bodybutter - jamen i princip ALLT finns ju bara en googling bort + DIY (do it yourself). Bara att vispa ihop lite bikarbonat och ättika så kan du få ihop det mesta i form av miljövänliga produkter för hud och hem.

Där har ni den! Årets julklapplista. Men för all del, knåpa ihop era egna listor också. Hemgjord granola, en bok från second hand (eller biblioteket! Så himla bra, att bara kunna lämna tillbaka julklappen när den tjänat sitt syfte) eller en stickling från din bästa pelargon. Go wild i julklappsdjungeln, men vad ni gör - var snälla. Annars kommer inte tomten.

