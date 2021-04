HV71 deppar efter förlusten mot Brynäs - och tvingas nu börja om i Hockeyallsvenskan. Foto: Simon Hastegård/Bildbyrån

KRÖNIKA: HV71:s degradering – ett stenhårt slag i solarplexus

Den 6 april 1995 sköt Johan Lindbom hem ett historiskt SM-guld till HV71. I ett förläningsdrama. Mot Brynäs. I Gävle. Drygt 26 år senare tvingas Jönköpingsklubben lämna SHL, låt vara efter en rakt igenom urusel säsong. Men ändock; i ett förlängningsdrama. Mot Brynäs. I Gävle. Ursäkta ordvalet, men det var som att kniven vreds om där. Eller som ett stenhårt slag rakt i solarplexus, om du så vill.

Det var ju inte så att jag hade varit HV-supporter i en herrans massa år när Johan Lindbom la in det där avgörande 5-4-målet i den femte och helt avgörande SM-finalen 1995. Jag var trots allt bara tio år gammal, men minns ändå den där historiska händelsen som att det var i går.

Tappade stjärnglansen

Sedan dess har förstås mycket vatten runnit under broarna.

2004 spelades det andra SM-guldet hem till Jönköping. Fyra år senare var det dags igen och 2010 var SM-guld nummer fyra i hamn. HV71 var en maktfaktor i svensk ishockey.

2017 var ”guld-handen” full efter en dramatisk finalserie. Mot Brynäs, förstås.

Då var då. Nu är nu. I ärlighetens namn tappade HV71 stjärnglansen för ganska många år sedan, till och med innan det där femte SM-guldet 2017. Känslan är snarare att den triumfen lurade alla, inklusive de styrande i klubben, att tro att allt var på topp. Det var det inte.

Årets överraskningar

Hur ont den här degraderingen än gör kan den i längden vara precis vad klubben behöver. Nu gäller det att göra om och göra rätt. Det måste in hjärta (varför ratades Martin Thörnberg?). Det måste in en tränare med driv istället för trötte Stefan Lundh. Det måste in en ny sportchef istället för Johan Hult. Gärna en sportchef som inser att det inte går att kasta bort miljoner på spelare som helt saknar vilja att göra något bra som lag.

Om HV71 är den stora besvikelsen i hockeysverige den här säsongen så finns den absolut största positiva överraskningen i Kalmar län. Kanske till och med de två största. I SHL lyckades IK Oskarshamn med det ”omöjliga” att ha penningstinna HV71 och Brynäs (och Linköping) efter sig och undvika kval. För att inte tala om Västerviks IK, där sportchefen Emil Georgsson och flyktade tränaren Mattias Karlin har fått ut mer hockey per krona än vad någon i sin vildaste fantasi kunnat hoppas på. Minst sagt imponerande.

Derbyn att se fram emot

Vimmerby Hockeys säsong kunde också ha slutat i succé, men tog bittert slut mot Troja/Ljungby i steget innan kvalserien till Hockeyallsvenskan. Tänk er själva; Smålandsderbyn mellan HV71, Västervik och Vimmerby - i landets nästa högsta serie. Nu får hockeyälskarna i trakten nöja sig med möten mellan HV71 och VIK. Tänk er den smällkaramellen i Plivit Arena i höst.

Hockeyn i Kalmar län är på stark frammarsch. Och då har vi inte ens sett vad Daniel Stolt kan göra med Kalmar HC än.

Linus Johansson linus.johansson@dagensvimmerby.se

