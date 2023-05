GLENNFALK: Börja med ett omedelbart anställningsstopp

När Vimmerby kommun nu startar upp ett arbete med kostnadsreducering kan man se tillbaka på de första åren på 1990-talet.

Det var de åren lågkonjunktur och höga räntor reducerade antalet anställda i svenska kommuner rejält.

För att klara det räcker det inte med att tjänstemän i stadshuset ska sitta och pruta i diverse verksamheter. Man behöver en utomstående genomlysning, och den måste vara bättre än de tidigare årens genomlysningar. Men framförallt måste förslagen efterlevas. Ett försök gjordes 2015 men det misslyckades.

Statsbidragen för flyktningar och pandemi har sinat och verkligheten har kommit i kapp kommunen. När man 2015 tittade på skolstrukturen gick vänsterpartisterna Peter Fjällgård och Lars Johansson i täten för att behålla bygdeskolorna. Man vann röster i den genomförda folkomröstningen.

Vi ska dock inte tro att Fjällgård, Johansson och centerpartisten Jakob Käll denna gång arrangerar en demonstration för bygdeskolorna. Nu sitter de själva i majoriteten och kan konstatera att det är ännu sämre nu än 2015. Det blir nog svårt att skriva plakaten och producera hätska insändare denna gång.

***

Nu är det inte bara skolstrukturen kommunen ska titta på. Den ensam klarar inte de kostnadsreduceringar som måste ske. Det är intressant i sammanhanget att titta på statistik.

De senaste siffrorna från 2021 är att antalet arbetstillfällen i Vimmerby kommuns näringsliv minskade med 0,4 procent, ännu mer i Hultsfred (-1,8%) medan Västervik låg stilla. Mätningen är gjord mellan 2020 och 2021, pandemiåren.

Andra jämförelsetal mellan Vimmerby kommun och Sverige i övrigt: (Källa Ekonomifakta)

Vi har en högre medelålder ( 44,7 år mot 41,7 år i riket), vi har en befolkningsminskning, medianinkomsten är sämre, skattesatsen är högre, andelen högutbildade är bara hälften av medel i Sverige, högre förvärvsfrekvens, dvs fler i jobb, högre andel företagare, mindre nyföretagande, lägre arbetslöshet, högre andel förtidspensionärer, högre andel bidragsförsörjda, högre skatteintäkter än medel och avsevärt högre statsbidrag (dubbelt mot medianen, men också avsevärt högre kostnader per invånare: 69.310 kronor mot 60.935 kronor per invånare i snitt i Sverige.

Det sista är intressant: högre kostnader än medianen, och inte så lite, kring 15 procent.

Vad gör att verksamheten i Vimmerby kommun är dyrare än i medelkommunen?

År 2022 hade Vimmerby kommun 1875 anställda, medan Hultsfreds kommun med ungefär 1000 invånare färre hade 1525. Dvs drygt 300 färre anställda. Vad är det för kommunala tjänster som blir utförda i Vimmerby kommun men inte i Hultsfred?

Jämför vi med Mörbylånga, som har 400 fler invånare än Vimmerby har man 150 färre anställda än Vimmerby. Vad är det som gör att 150 färre medarbetare i Mörbylånga kan serva 400 fler invånare än medarbetarna i Vimmerby kommun?

***

Som de flesta företagare vet utgörs den största kostnaden av medarbetare. Också den kostnaden som är mest rörlig. Man kan öka och minska. Man kan utföra ”nice to do, or need to do”. I svåra tider utförs inget ”nice” utan bara ”need”. Varje anställd kostar minst 500 000 kronor, i många fall några hundra tusen ytterligare beroende på vilken tjänst det är. Det är enkelt att se hur det påverkar en driftbudget.

Att Vimmerby kommun har en så stor övertalighet jämfört med andra kommuner betyder mycket i driftbudgeten. Man har fått två skattehöjningar för investeringar i bl.a. gymnasium och äldreomsorg och när räntan var låg skulle man använda överskottet till amortering. Ändå sitter politiker och tvekar på amorteringar, tvekar på överskottsmål om 2 procent, etc.

Kommunens tjänstemän hävdar ofta att man genomför det politikerna beslutar man ska genomföra. Så är det också i ett företag. Men VD (Kommundirektör) och avdelningschefer (förvaltningschefer) har ett stort ansvar att presentera konsekvenser, inte bara på kort sikt utan på lång sikt. I skoldebatten 2015 gjorde man faktiskt det men kommunens invånare röstade nej, ivrigt påhejade av vänstern och centern. I eftertankens kranka blekhet så förstår jag att Fjällgård, Johansson och Käll har en del att fundera på.

Ändå, det är inte lärarlöner i bygdeskolorna som är elefanterna i höstacken. Som jag ser det behöver kommunstyrelsen ordinera en genomsyn utförd av typ SKR där man bland annat förklarar varför Vimmerby kommun behöver så många fler anställda än Mörbylånga, för att göra samma saker. Och kommunens ledningsgrupp av ledande tjänstemän måste analysera vad det är som gjort att man glidit iväg i antalet medarbetare.

Sedan gäller det att verkligen genomföra åtgärder, inte tjuva in pengar från bolag och andra verksamheter. Börja med ett omedelbart anställningsstopp.

Fotnot: Journalisten, entreprenören och f.d. kommunalrådet (m) i Vimmerby (2010-2015) Micael Glennfalk, skriver återkommande krönikor i vår tidning, där synpunkter på politik och samhällsföreteelser lokalt, regionalt och nationellt framförs. Krönikörens åsikter är alltid hans egna.