GLENNFALK: Kinberg Batra ska åtalas och straffas

Anna Kinberg Batra, landshövding i Stockholm som fick sparken i veckan, får behålla 122.000 kronor i månaden till 2029.

Hennes ”nonchalans och bristande respekt” till trots.

Jag tycker det är så dåligt att man nästan spricker av frustration; hur kan man ha en statlig tjänst som man missköter så grovt att man sedan kan få åtskilliga miljoner kronor innan man lämnar?

Är denna kultur som politikerna skapat värd att bevara?

Jäv sa man. Jäv så det skriker om det. Nära vänner fick jobben. Nämen, jäv är inget konstigt. När jag satt som kommunalråd i Vimmerby så hamnade jag flera gånger i sådana situationer. Regeln var ”om du funderar på om det är jäv, så är det det” – dyker bara tanken upp…ja då kan du vara säker på att du är jävig. Flera gånger lämnade jag beslutrummet på grund av att tanken dykt upp.

Jag tycker Kinberg Batras agerande tyder på en sanslös brist på tankeförmåga, klokskap och moral. Hon annonserar tjänsten med en lapp i receptionen. Nej, här är det frågan om ren och skär vänskapskorruption! Det ska inte rendera en lön i fem år på 120.000 i månaden, det ska rendera åtal och följaktligen en påföljd, ett straff.

Jag har så svårt att förstå att man kan utöva vänskapskorruption, dessutom i en institution så nära regeringen, och slippa straff i det offentliga Sverige! Vad bygger vi för land? Mister jobbet? Ja, men hon saknade ju kvalifikationer, de mest elementära som handlar om rätt och fel. Som man får med sig i sin uppfostran. Hon fick jobbet för att Moderaterna sparkade henne som partiledare, det är min uppfattning. Hon fick det som ”plåster på såren”.

Nu kommer medierna, framförallt TV4 och TV5, snart att locka in henne i pratsofforna så vi ska tvingas lyssna på henne också. Nej, in i skuggan, in bland vanligt folk, in till arbetsförmedlingen eller soc om hon inte får ett vanligt jobb efter detta.

På den s.k. Elefantkyrkogården hamnar hon. I den långa korridoren på Karlavägen där alla andra ”elefanter” sitter. Senaste tillskottet i korridoren är Tullverkets gamla generaldirektör. Nu är det inte bara misslyckade landshövdingar och generaldirektörer som sitter där. Utan också högre ansvariga tjänstemän som regeringen lyft bort och ersatt. Sossarna gör så. Borgerliga regeringar gör så. Den sammanlagda lönen i denna korridor ska vi inte prata om men den skulle nog kunna finansiera var sin ny ishall till alla lag i hockeyallsvenskan. Besök korridoren, granska den totala månadsutbetalningen – sedan spyr nog inte bara vi smålänningar i Östermalmstrappan på vägen ut…

Jag undrar: varför finns denna elefantkyrkogård? Varför skrivs avtal om avgångsvederlag (förordnande i Kinberg Batras fall) som ska pågå i fem år? När det gäller misskötsel borde väl alla avtal brytas upp? Om det beror på oaktsamhet, brott mot bestämmelser, regelverk, korruption och annat kriminellt, då övertrumfas väl det mesta när det gäller skäl till uppsägning? Nej, inte i det offentliga Sverige. Då får man istället rejält påfyllt i plånboken!

I Sveriges offentliga liv, på kommunal, regional och statlig nivå, är det istället så att man hamnar i en uppsägningstid på minst ett år, många gånger ännu längre, med arbetsfrihet och bibehållen lön.

Jag har svårt att förstå att fackföreningsrörelsen går med på detta – kollar man lite mer noggrant så är det de som hejar på…

Tillsammans med de offentliga arbetsgivarna, som knappast bryr sig då det inte är direkt ur deras egen plånbok, skapar man ett genuint förakt hos vanligt folk, som lever under helt andra villkor.

Sverige utmärker sig, våra tjänstemän och våra politiker utmärker sig – allt medan alla skriker efter mer pengar till välfärden, till de gamlas mat, till skolans lärare.

Jag vet var pengarna hamnar. På Karlavägen.

Att missköta sig ska löna sig i vårt nya Sverige!

