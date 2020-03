GLENNFALK: Panikläget som nu eskalerar måste brytas

I Kalmar styr socialdemokraterna. Där har man funnit ett sätt att stötta restaurangerna genom att köpa skolluncher på take away.

Det är uppenbart så att man fortfarande slickar såren efter kommunalrådskrisen i Vimmerby stadshus. Ett kollektivt navelskåderi och det känns som man vill vifta avvärjande mot Vimmerbyborna och säga: ”Stör oss inte nu, vi efteranalyserar kommunalrådskrisen”.

Centern gick till val på ”ett lyssnande ledarskap” – men det var uppenbart inte bara kommunalrådet som misslyckades med det. Man tycks inte höra eller se paniken i Vimmerbys småföretagarvärld.

Rätta mig om jag har fel, men jag tror Vimmerby har över 1000 fåmansföretag, d.v.s. enskilda firmor, F-skattsedlar och aktiebolag, inräknat också lantbruken. Alla dessa berörs av påbudet att inte resa, inte handla, inte träffas, inte samtala i grupp.

*

Den regering, som från början tycktes ta radikala grepp, har en skattemyndighet som helt omkullkastat finansiellt stöd till småföretagen; 6,6 procent ockerränta (…borde upp på Företagarnas varningslista), lång handläggningstid, tvång att betala in skatten under handläggningstiden, etc. Hjälp lika med noll.

Skattemyndigheten är inget att hålla i handen, ett ensidig inrättning som kräver betalt på minuten men själva kan ta all tid i världen på sig för att göra rätt gentemot medborgarna och företagen. Deras utgångspunkt: alla företag drivs av skurkar, alla medborgare vill lura dem. Därför behöver man månader av handläggningstid.

Kommer Armageddon är den svenska skattemyndigheten den sista levande utposten på planeten. Coronasmittade visst. Men vid liv…

*

Hultsfreds lokala krispaket är enkelt, välment och effektivt: företagen får vänta med att betala kommunala fakturor, skjuta hyror på framtiden, avgifter till kommunen skjuts på framtiden. Sådant skapar likviditet i företagen, d.v.s. pengar i plånboken.

Dessa pengar kan företaget använda till att betala sina anställda och sina leverantörer, som i sin tur kan betala sina. Du kan ha en lönsam verksamhet, men har du ingen likviditet och inte kan betala räkningarna så hjälper det inte.

Livsverk kan nu slås i spillror.

*

Vimmerby kommuns politiker har tydligen stark tilltro till sina småföretag men jag tror sanningen är en annan; våra politiker kan helt enkelt inte, har inte förmåga att skapa idéer och skapa verkstad, har inte förmåga att fatta krisbeslut, inte ens förmåga att härma andra kommuner – enbart förmåga att titta sig i naveln och undra vad som gick fel efter att centern vann valet.

Man borde istället syssla med det som sysselsätter invånarna nu. Delta i räddningsarbetet av småföretagen och jobben. Man kan göra jättemycket, men självklart inte om man är trött, inte vill och inte orkar…

Sammanträdet i Krisledningsnämnden ska handla om idéarbete; hur man kan hjälpa småföretagen, inte om hur man ska stänga ned samhället.

*

Kalmar kommun har ett driftigt kommunalråd i Johan Persson (s). Lite av en landsfader där nere, en borgmästare. Han kommunicerar och han lyckas i krissituationer bygga på det varumärket. Nu kom beslutet att gymnasieungdomarna får hämta ”take away” (matlådor) från restaurangerna, som får ersättning med 75 kronor per portion. När matsalarna är stängda och skolan fortsätter i hemmet var det en bra lösning för att ge skollunchen. Berömmet haglar från hela Sverige.

Man kan tycka vad man vill men det är ett proaktivt initiativ och dessa pengar kan vara helt avgörande för att restaurangen ska överleva. Äldre får ju mat via hemtjänsten, men hur fixar gymnasieungdomarna mat när mamma och pappa är borta? Och deras föräldrar har ju betalat skatt för lunchen i matsalen. Ja, nu uppfyller Kalmar kommun sitt åtagande och ser till att få leverans.

Bra gjort.

*

Coronarisen har skapat panik. Styrande politiker har som mål att stänga ned samhället, isolera folk. Man ska inte stänga ned samhället, man är satta att få samhället att fungera! Konsekvensanalysen fattas. Panikläget som nu eskalerar måste brytas. Så här skriver Kerstin Hessius, vd i Tredje AP-fonden i mediet Fastighetssverige:

"Man är i ett panikläge och det måste brytas omedelbart! Man kan inte säga att det måste hålla på till sommaren, det kan inte hålla på till sommaren, folk kommer ta livet av sig, livsverk förstöras, småföretagare stänger ned."

Hon vill ha en slutpunkt för åtgärderna, att läget ska brytas inom en vecka, då måste alla förbud vara borta. Hoppas beslutsfattare lyssnar.

Snart kommer statistiken av Coronasmittan att ha två kolumner; de som dör av smittan och de som dör av självmord. Det skedde under stormarna Gudrun och Per, folk orkade inte den ekonomiska katastrofen, såg ingen framtid.

Tappar folk oförskyllt sina livsverk kommer en del tycka att livet ändå är slut.

Fotnot: Journalisten, entreprenören och f.d. kommunalrådet (m) i Vimmerby (2010-2015) Micael Glennfalk, skriver återkommande krönikor i vår tidning, där synpunkter på politik och samhällsföreteelser lokalt, regionalt och nationellt framförs. Krönikörens åsikter är alltid hans egna och inte tidningens.