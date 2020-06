GLENNFALK: Något är verkligen fel i systemet

För några år sedan satt Kristinehamns kommunalråd, en centerpartist, hos kronofogden och diskuterade sina stora skulder med 106 betalningsföreläggande.

2016 satt ett annat kommunalråd, beskriver Helsingborgs Dagblad, hos kronofogden med skulder som inte betalats på flera år.

2015 hade ett kommunalråd i Älvkarleby, med många personkryss, svaret till varför hon hade så stora skulder hos kronofogden: ”Jag har inte haft full kontroll hemma under en tid”.

*

Nu har alltså också Västerviks Dan Nilsson (s) sällat sig till den skara politiker som är högst ansvariga för kommunens ekonomi, men privat inte prioriterar att betala räkningar för sådant man tagit ut och konsumerat. Det kan vara en p-bot (då har man konsumerat en parkeringsplats), mat man handlat på kreditkort eller skatt som ska betalas så att majoriteten i Västervik med Nilsson i spetsen får pengar att betala välfärden med.

För lokalvårdarna i kommunhuset i Västervik tror jag inte vill vänta med sina skattefinansierade löner för att kommunalrådet och kommunstyrelsens ordförande inte vill göra rätt för sig.

Jag skriver vill. Inte kan. För visst måste han kunna betala för det han konsumerar när han har en kommunalrådslön på omkring 70.000 kronor i månaden eller över 800.000 kronor om året..?

*

Det finns kanske förmildrande omständigheter. För vanligt folk finns det oftast det; arbetslöshet som kan komma plötsligt, någon katastrof i någon relation, någon stor plötsligt omedelbar utgift som måste betalas, spelberoende, alkoholism eller annan allvarlig sjukdom.

Men Dan Nilsson säger i media att det är slarv. Han har uppenbarligen råd att betala skulderna, inget allvarligt har inträffat som gjort att han inte kunnat göra rätt för sig.

Då återstår frågan: är det en moralisk kompass som visar fel och vad säger då s-partiet om att deras toppolitiker inte har kompassen rätt inställd? Vad man kunde läsa i Västerviks-Tidningen så hade partiet bett honom stanna kvar efter första resan hos kronofogden.

Är svaret att även socialdemokraterna i Västervik som parti, har fel på kompassen?

Ja. Uppenbarligen. Eller kanske; sannolikt är svaret att våra kommuner är så fattiga på bra politiker att det inte finns några på lager, så att säga. Man orkade inte göra sig besväret med att hitta en kronprins eller kronprinsessa. Grattis Västervik, får vi säga då. Bara att tugga i sig det beska och svälja.

Mona Sahlin (s) missade en statsministerpost när det begav sig för att hon köpt en Toblerone på ett kreditkort som tillhörde skattebetalarna.

Fackpampen Sigvard Marjasin blev en legend när han klippte och klistrade kvitton för att han blandat ihop sin och medlemmarnas ekonomi.

Frågan är hur länge väljarna godtar att deras kommunalråd är hos kronofogden. För andra resan.

*

Men företagen då? Är inte vi företagare också lite slarviga, inte betalar fakturor, moms och skatt i tid, inte skiljer på mitt och företagets…? Är vi i ett glashus nu och kastar sten?

Ja, trots att vi inte är skattefinansierade ska vi ha en moralisk kompass. Jo, det ska vi. Det skiljer sig mellan politiker och företagare dock. Vi företagare hamnar hos kronofogden och plötsligt tappar vi all kreditvärdighet, får svårt att handla av leverantörer på faktura och väntar vi med skatten är myndigheten jättesnabb med kravet till kronofogden. Och vi sitter där i 2 år, trots att vi kanske betalat bara två veckor för sent.

En obetald P-bot, en fortkörningsbot, en skatteskuld, kan äventyra ett utskänkningstillstånd för mig som driver hotell. Inte bara om VD har, inte bara om ägaren har, utan också om någon i styrelsen har en sådan…

Kör man för fort, kanske 100 på 80-väg har man förbrukat sin ”redlighet”, sitt ”förtroendekapital”, hos kommunens socialnämnd som avslår alkoholutskänkning.

Men att inte betala räkningar som skattefinansierad toppolitiker, renderar en notis i lokaltidningen. Möjligtvis kan Dan Nilsson mista sin rätt hos länsstyrelsen att utföra borgerliga vigslar, för där är kraven på oförvitlighet mycket stora. Åtminstone skriver man så.

Bitter? Nej, jag är en förlåtande natur, men fundersam över hur olika saker viktas i dagens samhälle.

”Something is rotten in the state of Denmark,” som officeraren Marcellus uttryckte det i Hamlet.

Ja, något är verkligen fel i systemet.

Fotnot: Journalisten, entreprenören och f.d. kommunalrådet (m) i Vimmerby (2010-2015) Micael Glennfalk, skriver återkommande krönikor i vår tidning, där synpunkter på politik och samhällsföreteelser lokalt, regionalt och nationellt framförs. Krönikörens åsikter är alltid hans egna och inte tidningens.