GLENNFALK: Politiskt dubbelspel och trolöshet gjorde det omöjligt

Vimmerbys relativt nye utvecklingsavdelning/näringslivsenhet har gjort ett bra jobb med Krönsmon.

Inget säljer sig själv. Marknadsföring är en stor del av en produktkostnad och det gäller även när kommunal industrimark ska säljas.

Om man jämför Krönsmon som produkt med annat som produceras, så saknades det något väsentligt i produkten Krönsmon. Nämligen producentens självförtroende över sin produkt. Och tyvärr är det, som alltid, politiskt käbbel som är orsaken till det mesta som är dåligt.

Politiken stod enigt bakom Krönsmon-projektet (Krönsmon och Östra Ceos i samma projekt). Om man gjort det även ute bland folk så hade allt gått mycket bättre. Men det man röstade på i fullmäktige gällde inte när man kom ut på stan. Då baktalades området av ledande centerpartister, allt i syfte att underminera förtroendet för framförallt moderaterna.

Nu är dock ett viktigt delmål i projektet i hamn; det första avtalet om byggnation. Tycker att man i stadshuset ska hänga upp en ketchupflaska utanför utvecklingsavdelningens kontor, som en påminnelse om vad som kan hända när väl korken är borta och flaskan är upp och nedvänd.

Och texten: ”Grattis till ett bra jobb!”

***

Sossarna har tidigare föreslagit att man redan nu ska titta på nästa industriområde. Nu är majoriteten också på det spåret. Och jag tycker det är rätt. Kommunen får inte hamna i 2010 års situation igen, då Krönsmon visserligen var planerad sedan 2007, men ingen hade satt spaden i jorden. Också bostäder var eftersatt och det vet vi tar lång tid att komma ifatt.

Nu är det omsorgsboende för äldre och skola som också ligger i pipeline för planering. Kommunen måste lära sig av misstagen och vara tidigt ute med sin planering så dags att uppdatera Översiktsplanen så allt åtminstone finns där. Sju år från plan till nyckel sa man förr – det går nog inte snabbare nu.

Men finns det förutsättningar för investeringar igen? Nej, just därför måste man fortsatt hålla igen och amortera sina skulder sedan förra investeringsvågen. Den räntefördel man har nu i finanserna måste användas till amortering. Under tiden kan man sätta igång all planering så den blir klar.

***

I den historiska backspegeln ser vi också vad en kommunal fibersatsning hade inneburit för Vimmerby kommun. Hade den tagits enligt den plan som lades 2013-2014 hade kommunen varit klara i dag och fått ta del av de statliga bidrag som funnits längst vägen. Men även här prioriterades politiskt käbbel, tyvärr var det dåvarande centerpartiet återigen som då förordade Telia och startade upp ett starkt misstroende mot den kommunala satsningen – och ITSam – som det annars var majoritet för i fullmäktige.

En sak har jag lärt mig om politiker; det man säger och röstar på i fullmäktige inte alls betyder att det är den åsikt man för till torgs i mataffären eller på stan. Det kan vara den rakt motsatta…

***

Kommunens fibersatsning hade gått vägen, även med ett haltande och skandalomsusat Itsam om det funnits tålamod och planen att låta landsbygden gå före staden fått råda. Med Telias muskler kan en kommun fibreras inom ett år om man vill. I kommunens värld tar sådant minst fem år, kanske mer.

Men Telia blev en svår konkurrent och grävde till och med parallella ledningsdiken med kommunen, villor i stan valde Telia och kände ingen solidaritet med landsbygden, kommunala Vimarhem som var helt utan styrning från ”koncernen” utan sköttes som en privat firma av VD, kopplade upp 1100 bostäder till Telia… och därmed hade Telia fått de lönsamma delarna, och kommunen kunde ta resten… Resultat: Kommunen fick stanna upp.

***

Sevede Fiberförening fick inte sin fiber, kunde vi läsa nyligen. Vimmerby Fiber AB höjde priset till 30 000 per anslutning och då föll intresset, anslutningsgraden sjönk under det möjliga. Även om 30 000 är lite pengar jämfört med det värde fastigheten får – går det ens att sälja en åretruntbostad utan fiber idag? – så är det tragiskt för alla de som behövt sin fiber.

Telia? Nej nej, de har nog med rättegångar och mutanklagelser om miljardbelopp till Långbortistan och andra diktaturstater. De plockade hem russinen i Vimmerby stad och försvann. Det sa moderater och socialdemokrater från början, men centern fortsatte förespråka Telia, trots fullmäktigebeslut. Nu befinner sig centerpartiet sannolikt i eftertankens kranka blekhet; den nya generationen centerpolitiker tar inte time out från viktiga frågor. Bra att man återgått till förnuft och sans.

***

Kan då fiberbolaget komma igen? Ja, underskottet blev mycket stort av naturliga skäl. Pengarna gick till de stora posterna: ledning Kinda-Vimmerby, alla skolor, alla kommunala verksamheter och några gator i stan och landsbygdsdragningar. Vimmerby Energi tog hem det i ett dotterbolag för att kvitta sina vinster, så sakta men säkert kan skatten kvitta ut förlusterna i Fiberbolaget.

Men sorgligast av allt är att ett fiberbolag som det var planerat, med full täckning i kommunen, hade redan 2025-2030 genererat vinster till kommunen som kanske kunde användas till fritidsanläggningar och annat.

Ungefär sådant som Tekniska Verken i Linköping idag betalar till Linköpings arenor.

Politiskt dubbelspel och trolöshet mot eniga fullmäktigebeslut gjorde det omöjligt.

Fotnot: Journalisten, entreprenören och f.d. kommunalrådet (m) i Vimmerby (2010-2015) Micael Glennfalk, skriver återkommande krönikor i vår tidning, där synpunkter på politik och samhällsföreteelser lokalt, regionalt och nationellt framförs. Krönikörens åsikter är alltid hans egna och inte tidningens.