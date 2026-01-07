FEM PUNKTER: Ändringarna i förstaformationen borde ha gjorts tidigare

Mardrömsperioden

Fram till den 7 december hade Vimmerby Hockey ett snitt på 2,29 mål/match. Den senaste månaden har tio matcher spelats och snittet har under perioden sjunkit till 1,40 mål/match. En anmärkningsvärd försämring som gett avtryck i tabellen. Mot Modo hade både Arvid Caderoth och Emil Ekholm två högklassiga chanser framför mål i första perioden men ett på tok för stressat avslut (Caderoth) och ett skott över (Ekholm) senare var VH fortfarande mållöst. Gör man inte mål där kommer snittet naturligtvis fortsätta sjunka. Hugo Lejon var distinkt i sitt avslut på Hugo Orrstens vackra framspelning, men ett mål framåt räcker inte.

Dags att dela upp trion

Jakob Karlsson, Filip Fornåå Svensson och Anton Carlsson är en förstaformation som i sina bästa stunder kan bjuda på fint spel offensivt. Defensivt är det en annan femma. Kedjan var inne på både 0-1 och 0-2, det andra efter att ha gått bort sig offensivt och lämnat Anton Carlsson ensam mot flera framstormande Modo-spelare. Varken Fornåå Svensson eller Jakob Karlsson har skridskoåkningen som sin största styrka och att ha dem tillsammans känns ofta som en säkerhetsrisk i den egna zonen. Mycket riktigt ändrade Eric Karlsson friskt i kedjorna efter det andra målet vilket gav effekt, men visst borde skiftet ha gjorts tidigare. Tendenserna i kedjan har synts även i tidigare matcher.

Starterna på andra perioden

Mot AIK small det efter 36 sekunder. Modo behövde bara 19 sekunder för att öppna målskyttet i andra perioden. Kanske är det tillfälligheter, men att släppa in mål så tidigt sätter ofta tonen för resten av perioden. Så även i kvällens match när Modo fick energi och dominerade spelet totalt under långa sekvenser efter ledningsmålet. Lika bra som VH spelade i första perioden, lika dåligt såg det ut i mellanakten. Allt berodde såklart inte på det tidiga baklängesmålet men det påverkade definitivt matchens utgång.

Eltonius – en av seriens bästa

Inför matchen hade Pontus Eltonius tredje mest speltid av samtliga målvakter i Hockeyallsvenskan. Bland de tio som spelat mest hade VH-keepern näst bäst räddningsprocent (91,21), slagen endast av nyblivna juniorvärldsmästaren Love Härenstam (91,84). Mycket imponerande siffror som visar hur viktig Eltonius är för detta Vimmerby Hockey. Mot Modo utstrålade han som vanligt ett lugn och hade tydlig kommunikation med backarna när gästernas forwards lurade på offensiva blå. Hade inte mycket att göra på baklängesmålen och totalt sett en hög räddningsprocent (93,33). Som vanligt. Målvakten var den som höll kvar VH i matchen i tredje perioden och svarade för en otrolig parad efter Hugo Lejons bjudning i egen zon.

Nyckelmatch mot Nybro

Västerås IK var på väg mot en trepoängare hemma mot jumbon Troja-Ljungby men tappade och förlorade efter förlängning. Ett bra resultat för VH, men det betyder samtidigt att båda lagen under strecket närmar sig. En ynka pinne skiljer ner till VIK och hemmamatchen mot Nybro på fredag blir oerhört viktig. Ett Nybro som släppt in näst flest mål i serien (121). Kanske är det precis vad VH behöver för att få igång målskyttet?