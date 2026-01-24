FEM PUNKTER: Det tidigare så starka försvarsspelet var som bortblåst i tredje

Ett styrkebesked – i två perioder

En av säsongens tuffaste matcher när serieledaren kom på besök. Och Björklöven satte som väntat in en hög press och vaskade fram ett par vassa lägen direkt där Robin Christoffersson klev fram starkt, men utöver starten var det här en styrkedemonstration från Vimmerby Hockey – i 40 minuter. Så länge höll VH rätt jämna steg med den klassiska klubben och det oavgjorda resultatet efter två perioder kändes inte orättvist. Vad som hände sedan? Tja, det tidiga och högklassiga powerplay-målet från gästerna satte prägeln för resten av perioden och det tidigare så starka försvarsspelet från VH:s sida var som bortblåst. Olycklige William Alftberg bjöd på sitt andra friläge i matchen och Björklöven rann igenom ett vidöppet VH-försvar flera gånger om. Mot Almtuna var det första perioden som havererade – här var det tredje. Trötthet efter gårdagens tuffa möte? Möjligt, men när varje poäng har sådan betydelse får inte ett tidigt baklängesmål i tredje få så stor betydelse för resten av perioden. Det positiva: VH vet att de kan störa Björklöven vilket de säkerligen bär med sig till returen i Umeå på onsdag.

Tacksam målvaktskonkurrens

Pontus Eltonius har hyllats unisont för sina insatser i Vimmerby Hockey den här säsongen och det med rätta. Han har varit lagets klart bästa spelare och ofta gett VH möjligheten att ta poäng. Robin Christoffersson, som var tillbaka i Leksand stora delar av hösten, har haft en mer ojämn säsong i VH-tröjan men verkar ha hittat formen igen lagom till slutspurten. Mot AIK var målvakten omutlig och dalmasen började precis lika förtroendeingivande mot Björklöven. Precis som resten av VH hade en tuffare tredje period även om han knappast kan lastas för något av baklängesmålen. Christoffersson räddade flera frilägen under matchens gång och att ha två målvakter i form som både kan konkurrera med och avlasta varandra i ett tätt spelschema mot slutet av säsongen kan visa sig bli avgörande i bottenstriden.



Dumpandet i hörnen

Det är tyvärr långt ifrån första gången vi ser det. Nu var det en situation i andra perioden där Emil Ekholm och Johan Mörnsjö tog sin i anfallszon i en omställning på högerkanten. Men istället för att lyfta in en passning in mot målet för vindsnabbe Mörnsjö att jobba på dumpade Ekholm ner pucken i hörnet och chansen rann ut i sanden. VH har pratat mycket om att gå mer på insidan och ta sig in på mål i större utsträckning – men det här var ett bevis på motsatsen. Här skulle jag önska mer kreativitet i det offensiva spelet och att ibland våga slå den lite svårare passningen istället för att tänka hörnet i första hand.



Avsaknaden av Elias Lindgren

Elias Lindgren har blandat fantastiska insatser med matcher där han svarat för en del slarviga misstag men visst märktes det att backen, som fick två matchers avstängning för att ha dragit igång rallarslagsmålet mot Almtuna igår, saknades mot Björklöven. Den fart och kreativitet som backen bidrar med är värdefull för Vimmerby Hockey och hans samspel med brorsan Oskar kan visa sig bli viktigt i det längre loppet. VH har ett stentufft schema framöver med tre raka bortamatcher mot Björklöven, Modo och Södertälje. Tur för hemmalagets del att Elias bara missar returen mot Löven.



Nätkänning i VBO Arena

Vimmerby Hockey hittade bara nätet en gång mot Björklöven, men vi på pressläktaren är tacksamma över att hållbarheten i nätverket har förbättrats avsevärt i de två senaste matcherna. Den bristande uppkopplingen har bidragit till stor frustration bland medierna på presshyllan i tidigare matcher och vi har riktat kritik åt alla möjliga håll – och därför är Anders Hård och gänget bakom kulisserna värda en stor applåd för att ha löst problemet.