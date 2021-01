KRÖNIKA: Kom igen nu – låt barn åka skridskor

En spolad is kan göra att en operation behöver ställas in. Det sa kommunstyrelsens ordförande Jacob Käll i samband med att krisledningsnämnden förklarade sitt beslut om att bibehålla idrottsanläggningarna stängda och inte spola upp några isytor för barn och ungdomar att åka skridskor på.

Jag har den största respekt för pandemin och dess konsekvenser för människor. Både för de som har insjuknat och för dem där det har gått så långt att de förlorat en närstående. Det är fruktansvärt på alla plan.

Men med den argumentationen är det inte mycket som kan fungera som tillnärmelsevis vanligt.

Ett besök i en affär kan göra att en operation behöver ställas in. En bussresa kan göra att en operation behöver ställas in. En lunch kan göra att en operation ställs in. En minimal middagsbjudning kan göra att en operation ställs in.

Precis allt vi gör just nu, som inte innebär att vi isolerar oss fullständigt, kan innebära att en operation behöver ställas in.

Alla har fått göra avsteg

Den pågående pandemin har haft stor påverkan på alla svenskars liv sedan i mitten av mars. Det var då de första restriktionerna kom och den allvarsamma tonen tog sin början.

Jag vet att många inte tycker att regeringen och Folkhälsomyndigheten har gjort tillräckligt. Det ska inte jag ge mig in och bedöma här och nu, men ingenting har varit som det brukar i snart ett år.

Alla har fått göra stora – eller åtminstone vissa – avsteg från sitt normala liv. Mycket har jag haft, och har, förståelse för.

Men att barnen och ungdomarna, som också påverkats ordentligt det senaste halvåret inte minst, inte ens kan få åka skridskor utomhus i dessa tider är för mig svårsmält.

Jag är själv aktiv inom idrott och har betydligt större förståelse för att fotbollsklubbarna inte får träna organiserat på Arena Ceos, även om det mesta pekar på att de skulle kunna göra det smittsäkert genom en rad olika åtgärder. Precis som de gjorde förra året.

Det görs redan i både Västerviks och Kinda kommun.

Träning kan ske

På grund av att en spolad is kan leda till att en operation ställs in går det inte att hitta på några egna lösningar eller lätta på något, menar kommunledningen.

Men det funkar nästan överallt annars.

Jag såg själv presskonferensen där Folkhälsomyndigheten kommenterade detta och storstadsfokuset var tydligt. Det myndigheten var orolig för var trängsel i bland annat kollektivtrafiken. Att en spolad is här ska bidra till det är osannolikt.

På sin hemsida skriver också Folkhälsomyndigheten att "mot bakgrund av den lägre risken för smittspridning utomhus och motionens betydelse för folkhälsan bedömer Folkhälsomyndigheten att träning utomhus kan hållas i gång i enligt med Folkhälsomyndighetens föreskrifter och allmänna råd om allas ansvar".

Träning kan ske på en utomhusanläggning. Punkt slut, enligt myndigheten som ska veta.

Överallt i Sverige, bland annat i Motala kommun, har vi sett kommuner som ändrat sig och öppnat upp för både spolade isar och utomhusträning.

Det handlar bara om att hitta lösningar för att begränsa antalet som befinner sig där samtidgt och minska riskerna för köbildning.

– Vi gör förändringar så snart vi får nya riktlinjer, men till dess ser vi hellre att vi felar åt det restriktiva hållet än tvärtom. Ska vi göra fel, så ska vi göra det för att skydda människor när smittspridningen är så hög som just nu, sa Marie Nicholson på presskonferens.

Istället för att göra fel, är det bättre att göra rätt. Låt barn och ungdomar åka skridskor på spolade isar. En kraftigt försämrad folkhälsa och psykisk hälsa är också stora risker för sjukvården.