Så gick det för de lokala lagen i division 2 - de gjorde flest poäng

Under lördagen spelades matcher i bowlingens division 2. Flera av de lokala lagen var i farten.

BK V8 och BK Flax hade dubbla matcher under lördagen. Båda lagen spelade en match under förmiddagen och en under eftermiddagen. Första matchen för V8 spelades mot Vimmerby F där man vann med 11-9. Parallellt vann Flax sin match mot Oskarshamn med 12-8.

Poäng V8 mot Vimmerby: Johan Larsson 803, Jörgen Sandberg 794, Therese Jonsson 782, Roger Eriksson 754, Petter Andersson 710, Åse Wester 632, Kaj Andersson 581 och Anette Göthe 541.

Poäng Vimmerby mot V8: Kurt Alexandersson 744, Peter Sandberg 730, Jacob Hjelm 724, Lennart Samuelsson 694, Anders Leander 673, Loke Söderström 667, Josef Henriksson 635, Petra Söderström 345 och Magnus Karlsson 275.

Flax poäng mot Oskarshamn: Tommy Hagman 916, Glenn Andersson 877, Jimmy Matsson 870, Viktor Matsson 821, Stefan Matsson 808, Anders Hagman 781, Peter Svensson 777 och Per Nilsson 764.

Förlust för båda i andra matchen

I dagens andra match blev det förlust för både BK V8 och BK Flax. 14-6 blev siffrorna i matcherna, där V8 förlorade mot Varta BK F1 och Flax åkte på förlust mot Vetlanda.

Poäng Varta mot Flax: Rickard Nilsson 795, Anders Jutegård 786, Mattias Larsson 771, Peter Pihl 760, Richard Johansson 753, Dennis Häll 750, Erland Nordin 697, Oskar Arvidsson 361 och Mikael Witting 345.

Poäng Flax mot Varta: Glenn Andersson 798, Jimmy Matsson 749, Anders Hagman 734, Tommy Hagman 733, Viktor Matsson 718, Peter Svensson 699, Stefan Matsson 649 och och Per Nilsson 634.

Poäng V8 mot Vetlanda: Petter Andersson 770, Jörgen Sandberg 767, Roger Eriksson 717, Johan Larsson 693, Åse Wester 642, Therese Jonsson 640, Kaj Andersson 550 och Anette Göthe 532.