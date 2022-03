Stor oro för tonåringarna efter åren med corona

Mer än varannan idrottsförening är orolig för framtiden och för det tapp av medlemmar, ledare och tränare som skett under två år med corona. Störst är oron för att tappa tonåringar och för föreningarnas ekonomi visar en ny rapport.

I Riksidrottsförbundets rapport Två år med corona har närmare 2500 idrottsföreningar svarat på enkätfrågor, specialidrottsförbund och ytterligare idrottsföreningar intervjuats om effekterna av pandemin. Tillsammans med preliminär statistik från LOK-stödet (aktivitetsstöd) är bilden djupt oroande, anser man.

– Ledare, förtroendevalda och aktiva har kämpat i motvind i över två års tid. De har tagit stort ansvar, är slitna och oroliga för framtiden. Med pandemin i bagaget och dessutom nu oron i världen måste idrotten ändå orka vara den välkomnade plats för alla som vi är och vill vara. Idrottsrörelsen måste få stöd över lång tid för att klara att återrekrytera, återstarta och välkomna, säger Björn Eriksson, ordförande Riksidrottsförbundet, i ett pressmeddelande.

Stor minskning av deltagartillfällen

Enligt RF minskade antalet deltagartillfällen under 2021 med 700 000 jämfört med före pandemin och 200 000 färre tillfällen än under 2020. Man menar att tonåringar drabbades extra hårt under pandemin då de periodvis inte fick träna och tävla vilket ledde till att flera slutade och hamnade utanför den positiva gemenskap som laget och föreningen är. Dessutom blev många stillasittande hemma då undervisningen i skolan genomfördes digitalt.

– Pandemin riskerar att öka hälsoklyftorna och segregationen. Idrottsrörelsen är en stark samhällskraft där människor möts över gränser, får kompisar och är en del av ett sammanhang. Idrottsrörelsen behövs och får inte tas för given. Många behöver hjälpas åt för att fler ska må bättre i ett tryggt samhälle. En stark idrottsrörelse behövs om vi ska lyckas med det, säger Björn Eriksson.

Fler anläggningar och idrottsmiljöer

Förutom ekonomiskt stöd för återstart efter pandemin med 300 miljoner kronor per år 2023-2025 behövs enligt RF fler och bättre idrottsanläggningar och idrottsmiljöer, vilket också lyfts av föreningar i rapporten Två år med corona.

– Varje krona som satsas på idrottsrörelsen är en investering i ett mer sammanhållet och inkluderande samhälle där vi mår bättre. Vikten av närhet till träning och rörelse är en avgörande faktor för en inkluderande idrott för alla, säger Björn Eriksson.