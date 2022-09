Premiär för mountainbikeorientering i Södra Vi – så gick det

RESULTAT

2022-09-10 MTBO, Smålandscupen Vimmerby OK i Södra Vi Banläggare: Lars-Göran Johansson.

H21, 12 100 m: 1) Marcus Jansson, Garphyttans IF, 52.16, 2) Arvid Svensson, Björkfors GOIF, 1.01.19, 3) Bertil Eronn, Linköpings OK, 1.01.22, 4) Stefan Kollberg, Eksjö SOK, 1.07.48, 5) Tord Hultberg, SOK Viljan, 1.09.43, 6) Mia Eronn, Linköpings OK, 1.10.41, 7) Thomas Petersson, NAIS Orienteringsklubb, 1.11.18, 8) Morgan Karlsson, Sundbybergs IK, 1.11.40, 9) Darren Summerson, OK Norrvirdarna, 1.29.03, 10) Klas Johansson, Gamleby OK, 1.45.09.

D20, 7 400 m: 1) Klara Hultberg, SOK Viljan, 1.06.54.

H16, 7 400 m: 1) Hampus Karlsson, OK Bävern, 1.14.26, 2) Frans Summerson, OK Norrvirdarna, 1.34.28.

D40, 7 400 m: 1) Monica Kollberg, Eksjö SOK, 50.40, 2) Åsa Bergfors, SOK Viljan, 51.20, 3) Camilla Matanovic, Västerviks OK, 1.12.28.

H40, 10 200 m: 1) Robert Svensson, Björkfors GOIF, 55.33, 2) Per Åkesson, Växjö AIS, 1.03.16, 3) Mathias Nilsson, Gamleby OK, 1.06.01, 4) Mattias Rundgren, Växjö OK, 1.21.03.

D60, 6 500 m: 1) Gunvor Arbin, Annebergs GIF, 1.11.27, 2) Agneta Olsson, Nybro OK, 1.19.28.

H60, 7 400 m: 1) Sonny Myrefelt, Nybro OK, 46.30, 2) Leif Carlsson, SOK Viljan, 48.37, 3) Morgan Tideman, Jönköpings OK, 49.01, 4) Stefan Arbin, Annebergs GIF, 50.38, 5) Lars-Åke Sjökvist, Värend GN OL, 1.06.38, 6) Hans Söderberg, Gamleby OK, 1.14.56.

Lätt 2,5 km, 4 000 m: 1) Alice Matanovic, Västerviks OK, 53.27.

Medelsvår 5 km, 6 500 m: 1) Pär Bragsjö, VOK (Vimmerby OK), 40.19, 2) Albin Carlsson, VOK, 42.40, 3) Mattias Berggren, VOK, 46.54, 4) Stefanie Andersson, VOK, 47.26, 5) Annelie Juthe-Juthe Arvidsson, VOK, 47.42, 6) Anders Nilsson, VOK, 48.01, 7) Gustaf Nilsson, VOK, 48.12, 8) Mikael Karlsson, OK Bävern, 50.54, 9) Anna Sandahl, Gamleby OK, 1.25.13, 10) Ulf Isaksson, Hässleby SOK, 1.36.06.