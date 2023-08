Cykelvasan lerigt äventyr – "Som Novemberkåsan": här är alla lokala resultat

Resultat Cykelvasan

90 tävling: 106) Albin Carlsson, Kisa SK/Team Motorsport, Vimmerby.

90 Motion (totalt): 10) Patrik Lindén, Västervik, 110) Christofer Gustafsson, Vimmerby, 177) Annelie Juthe, Storebro mtb, 179) Fredrik Andersson, CK Wimer, 197) Emma Björkman, Alphaskolan IF, 298) Mattias Borsiö, CK Wimer, 361) Tomas Rosenmüller, I.S.O.P, 555) Petronella Grindestam Eek, Vimmerby, 556) Pernilla Fröberg, Vimmerby, 692) Camilla Lundgren, Västervik, 712) Anders Larsson, Tjust Bike & Running, 988) Stefan Hukkila, Västervik, 1102) Urban Kennmark, CK Wimer, 1157) Magnus Larsson, Västervik, 1530) Patrik Arvidsson, Storebro mtb, 1913) Peter Grudemo, Storebro IF, 1914) Alexander Ståhlgren, Hultsfred, 1915) Rick Gustavsson, Vimmerby, 1939) Johan Bergvall, Ankarsrums OK, 1940) Joakim Karlsson, Vimmerby, 2013) Peder Elb, Västervik, 2374) Johan Ekström, Södra Vi IF, 2415) Roger Eckerstig, Hultsfred, 2464) Fredrik Lönngren, Hjorten CC, 2555) Christer Fristedt, Västervik, 2624) Martin Ottosson, Västervik, 2943) Joachim Björkman, Alphaskolan IF, 2959) Dennis Malmehed, Tjust Bike & Running, 3250) Michael Algovik, Västervik, 3259) Johan Hägglund, Västerviks OK, 3398) Jonas Johnsson, Ankarsrum, 3587) Leif Bladström, Västervik, 3784) Patric Karlsson, Hultsfreds LK, 3928) Marcus Nilzén, CK Wimer, 4328) Rajesh Patel, Västervik.

Cykelvasan 45: 265) Krister Berger, Vimmerby.

Cykelvasan 30: 649) Nelly Gustavsson, CK Wimer, 650) Annica Gustavsson, CK Wimer.

Cykelvasan öppet spår: 56) Camilla Lindersson, Tjust Bike & Running, 93) Mattias Friberg, Blackstad IF, 212) Malin Pettersson, Blackstad IF, 361) Ann Friberg, Blackstad IF, 421) Roger Svensson, Målilla, 483) Åke Arvidsson, Hultsfred, 607) Torbjörn Iserstål, Tjust Bike & Running, 633) Oskar Hansson, Blackstad IF, 638) Andreas Svensson, Blackstad IF, 709) Henrik Lindersson, Blackstad IF, 809) Mark Nilsson Van Ewijk, Vimmerby, 1021) Claes Andersson, CK Wimer, 1139) Daniel Edvardsson, Hultsfred, 1180) Fredrik Lindersson, Tjust Bike & Running, 1700) Elias Stenberg, Vimmerby, 1701) Fredrik Stenberg, Vimmerby, 1702) Alfred Stenberg, Vimmerby.