BILDEXTRA: Tävling lockade spelare från hela länet – se hela resultatlistan

Pool 01: 1. Ahnstedt Felix, Södra Vi IF, 2 Leander Neo, Västerviks BTK, 3. Dzonlagic Edvin, BTK Arsenal Nybro, 4. Wall Leon, Oskarshamns BTK, 5. Norén Alve, Oskarshamns BTK, 6. Arkåsen Elvis, Västerviks BTK.

Pool 2: 1. Danielsson Philip, Kalmar BTK, 2. Jörnling Leo, Oskarshamns BTK, 3. Ahnstedt Fabian, Södra Vi IF, 4. Wall Noel, Oskarshamns BTK, 5. Gustafsson Jeff, Södra Vi IF, 6. Edman Wiggo, BTK Enig.

Pool 03: 1. Kjellström Emil, BTK Arsenal Nybro, 2. Gustafsson Nemo, Faggemåla BTK, 3. Karlsson Mattis, Faggemåla BTK, 4. Waltersson Arvid, BTK Näcken, 5. Dzonlagic Alvin, BTK Arsenal Nybro.

Pool 04: 1. Zhara Liron, Oskarshamns BTK, 2. Gustafsson Jake, Södra Vi IF, 3. Nilsson Albin, Faggemåla BTK, 4. Sandberg Alfons, Kalmar BTK, 5. Johansson Matteo, BTK Näcken.

Pool 5: 1. Lundahl Fredriksson Leon, Faggemåla BTK, 2. Niklasson Sixten, Södra Vi IF, 3. Frank Arvid, Faggemåla BTK, 4. Dyrberg Wilmer, Södra Vi IF, 5. Israelsson Henry, BTK Näcken, 6. Hägg Tim, Faggemåla BTK.

Pool 6: 1. Ericsson Harald, Södra Vi IF, 2. Segerström Moa, Faggemåla BTK, 3. Nyberg Ruben, BTK Näcken, 4. Svensson Lucas, Södra Vi IF, 5. Kumpumäki Tynde, Södra Vi IF, 6. Elgström Edward, Oskarshamns BTK.

Pool 7: 1 Dolk Svensson Albin, Faggemåla BTK, 2. Jonsson Ivar, Faggemåla BTK, 3. Petersson Max, Faggemåla BTK, 4. Hansson Måns, Södra Vi IF, 5. Petersson Henry, Nickebo IK, 6. Hansson Helmer, Södra Vi IF.

Pool 8: 1. Jönsson Whidar, Faggemåla BTK, 2. Hall Irma, Faggemåla BTK, 3. Bogdanovic Maja, Kalmar BTK, 4. Wigren Theo, Södra Vi IF, 5. Månsson Asta, Nickebo IK, 6. Israelsson Lykke, BTK Näcken.

Pool 9: 1. Nyberg Joel, BTK Näcken, 2. Beijer Vilgot, Södra Vi IF, 3. Hall Hilma, Faggemåla BTK, 4. Axemo Knut, BTK Näcken, 5. Nilsson Tilda, Faggemåla BTK, 6. Lind Charlie, Södra Vi IF.

Pool 10: 1. Mulisic Emil, BTK Näcken, 2. Nordin Hilma, Faggemåla BTK, 3. Stenberg Svante, Södra Vi IF, 4. Holmberg Nellie, Södra Vi IF, 5. Karlsson Assar, Södra Vi IF.

Pool 11: 1. Nilsson Sakarias, Faggemåla BTK, 2. Sällberg Ebbe, Södra Vi IF, 3. Wallerstedt William, Faggemåla BTK, 4. Holmberg Casper, Södra Vi IF, 5. Berg Charlie, Södra Vi IF.