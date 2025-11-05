LISTA: Så mycket pengar får din förening från Gräsroten

Svenska Spel har delat ut de årliga Gräsrotspengarna till idrottsföreningarna i Kalmar län. Kalmar HC och IK Oskarshamn är de två klubbarna i Kalmar län som tilldelas mest pengar. Foto: Suvad Mrkonjic/Bildbyrån

Ännu en gång har Svenska Spel betalat ut pengar från initiativet Gräsroten till ungdomsidrotten i Sverige. Drygt en miljon kronor fördelas mellan 313 föreningar i Kalmar län.

Svenska Spel delar varje år ut miljoner till ungdomsidrotten genom Gräsroten. Årets utbetalning på 35 miljoner kronor fördelas mellan 8 784 föreningar i 76 idrotter.

Pengarna går direkt till föreningarnas ungdomsverksamhet. Mest pengar – knappt 14,1 miljoner kronor – får landets fotbollsföreningar och det motsvarar cirka 40,2 procent av den totala summan. Landets ishockeyföreningar får dela på cirka 6,3 miljoner kronor, handbollen 1,6 miljoner och innebandyn 1,5 miljoner.

”Drömmen om att få representera landslaget, eller bara få ta del av idrottsrörelsens gemenskap, börjar alltid i den lokala klubben. Därför är det jättekul att vi tillsammans med våra kunder kan bidra till att ungdomsidrotten får rätt resurser oavsett idrott eller var i landet man bor. Det är så vi vill ta ansvar som Sveriges största idrottssponsor, genom att ge tillbaka till det samhälle som vi själva är en del av och skapa glädje och nytta för fler, säger Anna Johnson, vd och koncernchef på Svenska Spel, i ett pressmeddelande.

Fem hockeyklubbar i länstoppen

Ungdomsidrotten i Kalmar län får 1 054 240 kronor via årets utbetalningar från Svenska Spels ungdomsinitiativ Gräsroten. Totalt får 313 föreningar dela på pengarna.

Fotbollen är den sport i Kalmar län som får mest pengar med 469 361 kronor och ishockeyn ligger tvåa med 240 513 kronor.

Tittar man på listan över de tio föreningarna i länet som får mest pengar är det fem hockeyklubbar i topp. Kalmar HC är precis som i fjol den förening i Kalmar län som får mest pengar, 67 309 kronor, och har kopplat till hur det såg ut i fjol skaffat sig en större lucka ner till tvåan IK Oskarshamn på 61 633 kronor. Även trean, fyran och femman på listan är ishockeyklubbar: Västerviks IK trea med 49 649 kronor, Nybro Vikings fyra med 38 694 kronor och Vimmerby Hockey femma med 21 914 kronor.

I faktarutan presenteras de tio föreningarna i Kalmar län som har mest pengar.

Klicka här för att se vad alla föreningar i Kalmar län får utbetalt via Gräsroten: