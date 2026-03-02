Lokala framgångar i Solkustspelen – här är alla lokala resultat

Alla lokala resultat i Solkustspelen
Max 1249: 5) Felix Ahnstedt, Södra Vi IF, 5) Mattis Karlsson Faggemåla BTK.
Max 1749: 1) Felix Wiklund, Västerviks BTK, 5) Neo Leander, Västerviks BTK, 9) Conny Karlsson, Västerviks BTK, 9) Joakim Viklund, Västerviks BTK.
Max 1499: 2) Jake Gustafsson, Södra Vi IF, 3) Mattis Karlsson, Faggemåla BTK, 9) John Gustavsson, Faggemåla BTK, 9) Neo Leander, Västerviks BTK.
Max 1999: 2) Joakim Viklund, Västerviks BTK, 9) Felix Wiklund, Västerviks BTK.
Max 749: 5) Noah Wiklund, Västerviks BTK, 5) Fabian Ahnstedt, Södra Vi IF, 9) Harald Ericsson, Södra Vi IF.
Max 999: 9) Simon Swärd, Västerviks BTK, 9) Felix Ahnstedt, Södra Vi IF, 9) Jeff Gustafsson, Södra Vi IF.
Flickor 14: 5) Nellie Holmberg, Södra Vi IF.
Flickor 12: 3) Nellie Holmberg, Södra Vi IF.
Flickor 12 B) 2) Vera Axelsson, Faggemåla BTK.
Familjedubbel: 3) Anders Swärd/Simon Swärd, Västerviks BTK.
Herrar öppen: 5) Felix Wiklund, Västerviks BTK, 9) Conny Karlsson, Västerviks BTK.
Pojkar 14: 5) Mattis Karlsson, Faggemåla BTK, 9) Jeff Gustafsson, Södra Vi IF, 9) Jake Gustafsson, Södra Vi IF, 9) Leon Lundahl Fredriksson, Faggemåla BTK.
Pojkar 12: 1) Jake Gustafsson, Södra Vi IF, 9) Leon Lundahl Fredriksson, Faggemåla BTK.
Pojkar 12 B: 1) Alvar Axelsson, Faggemåla BTK, 3) Oliver Martelör, Södra Vi IF.
Ungdom 10: 9) Alvar Axelsson, Faggemåla BTK, 9) Oliver Martelör, Södra Vi IF, 9) Assar Karlsson, Södra Vi IF, 9) Vilgot Beijer, Södra Vi IF, 9) Valter Green Drott, Västerviks BTK.
Ungdom 10 B: 1) Linus Rasmussen von Segebaden.