Lokala framgångar i Solkustspelen – här är alla lokala resultat

Flera spelare från Södra Vi IF, Faggemåla BTK och Västerviks BTK tävlade i Solkustspelen i Oskarshamn och levererade finfina resultat. Jake Gustafsson från Södra Vi vann P12-klassen medan Felix Wiklund från Västerviks BTK tog hem klassen max 1749.

Jake Gustafsson från Södra Vi tävlade i tre olika klasser i Solkustspelen; max 1499, P14 och P12. Pingistalangen tog sig hela vägen till final i max 1499 där han fick ge sig mot Abbe Alsterhed från Lyckeby BTK som vann en jämn femsetare. I P14 blev samma spelare för svår när Jake åkte ut i åttondelsfinal, men i P12-klassen blev det seger. Finalen mot Oskar Kroon gick till fem set och i det femte och avgörande var Jake Gustafsson starkast.

Dubbla segrar för Västerviks BTK

Bland lagkamraterna i Södra Vi gick Felix Ahnstedt till kvartsfinal i max 1249, Oliver Martelör till semifinal i pojkar 12 B och Fabian Ahnstedt slutade delad femma i max 749. Nellie Holmberg tog sig till semifinal i flickor 12 och förlorade där mot slutliga segraren Maja Bogdanovic från Kosta SK.

Mattis Karlsson från Faggemåla BTK slutade femma i P14, femma i max 1249 och trea i max 1499. I semifinalen fick han ge sig mot Södra Vi:s Jake Gustafsson. Klubbkamraten Alvar Axelsson vann P12 B medan Vera Axelsson slutade tvåa i F12 B.

Felix Wiklund från Västerviks BTK nådde hela vägen fram i max 1749-klassen och tog hem segern mot Visbys Jeff Viberg. Även Linus Rasmussen von Segebaden blev en vinnare när han tog hem klassen ungdom 10 B. Lagkamraten Joakim Viklund slutade tvåa i max 1999.