Södra Vi IF:s Jake Gustafsson vann P12-klassen i Solkustspelen i Oskarshamn. Foto: Arkivbild

Lokala framgångar i Solkustspelen – här är alla lokala resultat

SPORT 02 mars 2026 17.00

Flera spelare från Södra Vi IF, Faggemåla BTK och Västerviks BTK tävlade i Solkustspelen i Oskarshamn och levererade finfina resultat. Jake Gustafsson från Södra Vi vann P12-klassen medan Felix Wiklund från Västerviks BTK tog hem klassen max 1749.

Jake Gustafsson från Södra Vi tävlade i tre olika klasser i Solkustspelen; max 1499, P14 och P12. Pingistalangen tog sig hela vägen till final i max 1499 där han fick ge sig mot Abbe Alsterhed från Lyckeby BTK som vann en jämn femsetare. I P14 blev samma spelare för svår när Jake åkte ut i åttondelsfinal, men i P12-klassen blev det seger. Finalen mot Oskar Kroon gick till fem set och i det femte och avgörande var Jake Gustafsson starkast. 

Dubbla segrar för Västerviks BTK

Bland lagkamraterna i Södra Vi gick Felix Ahnstedt till kvartsfinal i max 1249, Oliver Martelör till semifinal i pojkar 12 B och Fabian Ahnstedt slutade delad femma i max 749. Nellie Holmberg tog sig till semifinal i flickor 12 och förlorade där mot slutliga segraren Maja Bogdanovic från Kosta SK.

Mattis Karlsson från Faggemåla BTK slutade femma i P14, femma i max 1249 och trea i max 1499. I semifinalen fick han ge sig mot Södra Vi:s Jake Gustafsson. Klubbkamraten Alvar Axelsson vann P12 B medan Vera Axelsson slutade tvåa i F12 B. 

Felix Wiklund från Västerviks BTK nådde hela vägen fram i max 1749-klassen och tog hem segern mot Visbys Jeff Viberg. Även Linus Rasmussen von Segebaden blev en vinnare när han tog hem klassen ungdom 10 B. Lagkamraten Joakim Viklund slutade tvåa i max 1999.

Fakta

Alla lokala resultat i Solkustspelen

Max 1249: 5) Felix Ahnstedt, Södra Vi IF, 5) Mattis Karlsson Faggemåla BTK.
Max 1749: 1) Felix Wiklund, Västerviks BTK, 5) Neo Leander, Västerviks BTK, 9) Conny Karlsson, Västerviks BTK, 9) Joakim Viklund, Västerviks BTK.
Max 1499: 2) Jake Gustafsson, Södra Vi IF, 3) Mattis Karlsson, Faggemåla BTK, 9) John Gustavsson, Faggemåla BTK, 9) Neo Leander, Västerviks BTK. 
Max 1999: 2) Joakim Viklund, Västerviks BTK, 9) Felix Wiklund, Västerviks BTK.
Max 749: 5) Noah Wiklund, Västerviks BTK, 5) Fabian Ahnstedt, Södra Vi IF, 9) Harald Ericsson, Södra Vi IF.
Max 999: 9) Simon Swärd, Västerviks BTK, 9) Felix Ahnstedt, Södra Vi IF, 9) Jeff Gustafsson, Södra Vi IF.
Flickor 14: 5) Nellie Holmberg, Södra Vi IF.
Flickor 12: 3) Nellie Holmberg, Södra Vi IF.
Flickor 12 B) 2) Vera Axelsson, Faggemåla BTK.
Familjedubbel: 3) Anders Swärd/Simon Swärd, Västerviks BTK.
Herrar öppen: 5) Felix Wiklund, Västerviks BTK, 9) Conny Karlsson, Västerviks BTK. 
Pojkar 14: 5) Mattis Karlsson, Faggemåla BTK, 9) Jeff Gustafsson, Södra Vi IF, 9) Jake Gustafsson, Södra Vi IF, 9) Leon Lundahl Fredriksson, Faggemåla BTK. 
Pojkar 12: 1) Jake Gustafsson, Södra Vi IF, 9) Leon Lundahl Fredriksson, Faggemåla BTK.
Pojkar 12 B: 1) Alvar Axelsson, Faggemåla BTK, 3) Oliver Martelör, Södra Vi IF.
Ungdom 10: 9) Alvar Axelsson, Faggemåla BTK, 9) Oliver Martelör, Södra Vi IF, 9) Assar Karlsson, Södra Vi IF, 9) Vilgot Beijer, Södra Vi IF, 9) Valter Green Drott, Västerviks BTK.
Ungdom 10 B: 1) Linus Rasmussen von Segebaden. 


Rickard Johnston

rickard.johnston@dagensvimmerby.se

076 616 56 14

