Fritt fram för idrott igen – här är villkoren

Många sportintresserade har upplevt ett själsligt mörker under coronavåren – men nu finns det ljus i tunneln. Den 14 juni tillåts tävlingsidrott igen, men arrangemangen måste följa de nuvarande restriktionerna. Det handlar om att allmänna sammankomster endast får bestå av max 50 personer och resestriktioner på max två timmar måste hållas.

Beskedet lämnades av regeringen på en presskonferens nyligen.

– Beskedet att nu tillåta idrott utan publik ska inte ses som att vi rullar tillbaka tidigare restriktioner. Att tillåta idrott under vissa omständigheter är ett sätt att se till att idrotten får fortsätta. Nu vilar ett stort ansvar på idrottsrörelsen, klubbarna, idrottarna och supportrarna, sa idrottsminister Amanda Lind.

"Det är inte helt klart än"

Som vanligt hade Folkhälsomyndigheten svårt att ge glasklara besked:

– På en gräsplan så räknas alla där in som 50, men om publiken sitter på en läktare längre bort så kanske de kan räknas utöver de som är på planen, det är inte helt klart än. Men i grunden ska alla som finns på en arena ska räknas in, sa generaldirektör Johan Carlsson som räknar med att begränsingen om max 50 personer kommer gälla under hela sommaren.

Om reglerna inte följs kan reglerna ändras igen. Regeringen tillskjuter även 82 miljoner till kommunerna för att öka smittskyddstillsynen.

Besked för de olika idrotterna väntas komma löpande.