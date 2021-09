Alicia Strand ställs återigen mot Vimmerby – den här gången i ett riktigt toppmöte. Foto: Stefan Härnström

Vänskapskampen i seriefinalen: "Ska försöka se till att hon inte får bollen"

Under lördagen väntar ett hett möte i damernas division två. Tjust IF tar emot Vimmerby IF på hemmaplan där viktiga poäng står på spel. Där väntar även en kamp mellan två nära vänner.

Tjust IF är just nu hetaste laget i serien och toppar tabellen efter fyra spelade omgångar. Laget är obesegrat och under lördagen väntar seriefinal mot derbyrivalen Vimmerby IF.

– Det blir spännande och ett väldigt intressant derby. Vi måste sätta försvarsspelet och spela vårt spel, säger Tjusts huvudtränare Joakim Kruger.

En av serieledarens mittfältare Alicia Strand, som har ett förflutet i motståndarlaget Vimmerby, ser verkligen fram emot toppmötet.

– Supertaggad och det är hela laget. Ska bli jätteroligt och lite nervöst, är mest taggad på att ta tre poäng. Speciellt nu när det har gått bra för oss och formen i laget är bättre än någonsin, säger Alicia.

VIF jagar seriesegern

När det gäller Vimmerby IF gäller lördagens möte väldigt mycket i jakten på seriesegern.

– Det ska bli jäkligt spännande, en match som tjejerna ser fram emot eftersom det är derby och kommer handla mer om det än det taktiska. Gäller att behålla kylan och tro på oss själva. För vår del måste vi vinna, säger Vimmerbys huvudtränare Mikael Rinaldo.

"Speciellt att möta sin bästa vän"

Nathalie Johansson är en viktig kugge i Vimmerby IF och hon är taggad inför mötet där hon kommer att få möta en del gamla lagkamrater. Nathalie och Alicia Strand är väldigt bra vänner utanför planen och snacket har gått mellan dem inför seriefinalen.

– Vi är väldigt bra vänner utanför fotbollen och det är klart att de blir speciellt att möta sin bästa vän på planen. Vi har pratat lite grann och det ska bli intressant med ett derby, säger Nathalie.

Alicia om mötet mot vännen Nathalie.

– Det är jobbigaste kortet, både fotbollsmässigt och att vi känner varandra. Ska försöka se till att hon inte får bollen, säger Alicia med skratt i rösten.

