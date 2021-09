Tjust vann derbyt mot Vimmerby på lördagen. Foto: Samuel Josefsson

Mittfältaren blev hattrickhjälte för sitt Tjust mot Vimmerby

My Aldas blev stor matchvinnare när 21-åringen klev fram med ett hattrick i Tjust IF FF:s 4-2 seger i seriefinalen mot Vimmerby IF.

Annons:

Hemmalaget Tjust skulle göra första målet i lördagens seriefinal mot Vimmerby IF. I den 17:e minuten gjorde My Aldas 1-0 till Gamlebylaget. Drygt en kvart senare skulle de gulsvarta gästerna kvittera genom Nathalie Johansson som var distinkt i straffområdet och tryckte in 1-1.

Mycket intresse kring derbyt

Första halvlek slutade oavgjort och inget lag hade styrt spelet ute på planen. Det var mer av ett ställningskrig och mycket fysiskt spel som visade på derbykaraktär. På läktarna var det många som följde matchen och hejade fram lagen i det fina soliga vädret.

My Aldas gjorde hattrick

I den andra halvleken kom två snabba mål direkt. Först fick Tjust My Aldas göra sitt andra mål för dagen – men direkt efter fick Vimmerby en snabb replik, när skyttedrottningen Nathalie Johansson blev tvåmålsskytt i en snabb kontring direkt efter Aidas 2-1-mål. Några minuter senare klev en hattrickmålskytt fram.

My Aldas gjorde sitt tredje och gav återigen Tjust ledningen i derbyt. Hemmalaget skulle utöka sin ledning efter en fast situation när anfallaren Jennifer Ilhammar gjorde 4-2 i den 64:e spelminuten. Vimmerby lyckades inte återhämta sig och slutresultatet blev 4-2.

Tre poäng till Tjust IF FF som därmed behåller sin serieledning.





Annons:

Samuel Josefsson journalist.samueljosefsson@gmail.com

Annons:

Annons: