My Aldas blev matchvinnare i derbyt. Foto: Samuel Josefsson

Matchhjälten My efter derbysegern: “Ganska säker på att vi skulle ta tre poäng”

My Aldas klev fram med ett hattrick i derbyt mot Vimmerby när Tjust IF vann med 4-2. Att hon själv skulle göra tre mål var inte på tanken hos 21-åringen.



Tjust IF var det starkare laget i derbyt och seriefinalen mot Vimmerby IF. Gamlebygänget vann med 4-2 och lagets mittfältare My Aldas blev stor matchvinnare med ett hattrick.

– Jäklar det hade jag inte kunnat tro i morse. Jag var inte så nervös innan som vissa andra. Jag har känt att vi har kämpat så jäkla hårt hela försäsongen så jag var ganska säker på att vi skulle ta tre poäng idag. Men att det skulle gå så bra för mig hade jag inte trott, säger My efter vinsten.

“Vågar lita på mig själv”

21-åringen känner att självförtroendet har växt och att hon tror mer på sig själv.

– Jag bara känner att det har gått så bra, har fått mer självförtroende och vågar lita på mig själv när jag får lägen. Det har flutit på jäkligt bra hittills och nu känns det jäkligt bra för mig personligen.

I och med segern går Tjust IF fortsatt obesegrade i division två. Efter derbysegern tror My att laget tar hem serien.

– Jag tror det absolut är en möjlighet, så länge vi kör på och litar på varandra. Om alla gör jobbet så finns det en stor möjlighet.

Tjust huvudtränare Joakim Kruger hyllar laget efter segern och insatsen från My Aldas:

– Grymt stolt över tjejerna, de gör jobbet på träningarna varje dag och gnäller aldrig. Vi kör stenhårt men vi har så jäkla kul, säger Joakim.

“Kan inte vara nöjd när man förlorar”

I Vimmerbylägret var stämningen annorlunda. Förlusten gör att man tappar viktiga poäng till Tjust i kampen om seriesegern som man verkar ha gett upp nu.

– Nu kan vi släppa fokus på det och bara ta match för match istället. Det är såklart jättetråkigt och jag tycker vi är spelmässigt bättre idag. Men de är väldigt effektiva i boxen och My Aldas sätter ju allt hon får, säger Vimmerbys huvudtränare Mikael Rinaldo som väljer att lyfta fram Nathalie Johansson och Andrea Lundgren.

Nathalie Johansson blev tvåmålsskytt idag för sitt Vimmerby. Men det var inget hon gläds åt efter derbyförlusten.

– Finns inte så mycket att säga, de får utdelning på sina chanser och vi gör inte mål. Sedan är det 90 minuter kamp och det är bara att gratulera Tjust. Jag kan inte vara nöjd när man förlorar, säger Nathalie.

Samuel Josefsson journalist.samueljosefsson@gmail.com

