Storebro föll mot HM IS: "De spelade riktigt bra"

Storebros Anton Palmér var imponerad av motståndet HM IS. Foto: Arkivbild

Storebro IF föll med 4-2 borta mot HM IS. Spelande tränaren Anton Palmér hyllade motståndarna. – De spelade väldigt bra och hade fin rörelse, säger han.

Storebro IF kan inte helt andas ut ännu. SK Lojal möter IF Ariel under söndagen och vid en skrällseger för Venalaget skulle endast en poäng skilja mellan lagen.

Detta efter att Storebro förlorat med 4-2 mot Hjältevad/Mariannelund på lördagseftermiddagen.

– HM IS sköljer över oss fullständigt i första halvlek. Vi ligger helt fel och får tacka och ta emot för att det bara står 1-0 i halvlek. De gör det jättebra och jag förringar inte deras insats. De spelar väldigt bra och hade fin rörelse. De var bra över hela banan, säger Storebros spelande tränare Anton Palmér.

Storebro fick sig en rejäl utskällning och höjde sig något i andra halvlek.

– Det blev bättre. Vi flyttade hem laget lite och blev mer kompakta. Vi hade mer initativ och efter 1-1 är de lite skärrade. Det stod och vägde där ett tag, säger Palmér.

Men HM IS gick från 1-1 till 4-1.

– Jag tycker ändå vi har intiativet, men får ett par snopna mål emot oss där. Över 90 minuter vinner de rättvist.

Storebro ligger på säker mark inför den sista omgången och förlorar Lojal under söndagen ska det mycket till för att Storebro ska kunna hamna i trassel.

– Vi har bra målskillnad på Målilla, så det är ju skönt för vår del.

Ahmad Basam Shamekh och Anton Palmér blev målskyttar. Hela laget fick plus för att man höjde sig i andra halvlek.