Här är serieförslaget för damernas division 4

Vimmerby IF C, Gullringens GoIF, Hultsfreds FK B och Rosenfors IF mötte varandra i division 4 i fjol. Flera lokala lag spelar i division 4 nästa år, nämligen Västerviks Damfotboll som har anmält ett C-lag och Frödinge/Brantestad som gör comeback efter att ha dragit sig ur division 2 i fjol.

Division 4 Hultsfred dam består av följande lag:

Frödinge/Brantestad SK

Gullringens GoIF

Hultsfreds FK B

Högsby IK

IFK Oskarshamn

Rosenfors IK

Timmernabbens IF

Vimmerby IF C

Västerviks Damfotboll C

Förslaget presenterades och skickades ut på remiss till berörda föreningar på tisdagen. De har till och med den 24 januari på sig att komma in med yttranden.