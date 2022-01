Ny anfallare på väg till Gullringen: ”Han vill spela mer seriöst”

Kisakillen Marcus Oskarsson Johansson pangade dit massa mål under flera säsonger i Horn/Hycklinge IF. Han inledde säsongen 2017 i Vimmerby IF men återvände under sommaren till H/HIF för att sedan råka ut för en allvarlig knäskada som har hämmat honom i flera säsonger.

Forwarden gick till Kisa BK 2020 och avslutade den nyss avslutade säsongen i Slätmons BK. Nu kan Dagens Vimmerby berätta att ”MOJ” tränar med Gullringens GoIF, en klubb som han har representerat under två olika sejourer. Han gjorde sitt första träningspass med division 4-klubben på onsdagskvällen.

– Han ska fortsätta att träna med oss, sedan får vi se vad som händer. Vi har pratat med Slätmon och intresset kom från andra hållet först, säger Patrik Wärnehall och fortsätter:

– Han har haft en allvarlig knäskada och känner att det börjar funka nu så han vill spela mer seriöst. Han tog kontakt med oss och vi sa att han är välkommen att komma och träna med oss. På den vägen är det.

Hur såg det ut för honom på första träningen?

– Han har en bit kvar vad gäller den fysiska formen, men det syns att han har fotboll i sig. Det är bra att han är med och känner hur det känns.

Hur vore det att förstärka truppen med honom?

– Kan han komma hit och vara skadefri och i fysisk form så vore det ett bra tillskott om man tänker på hur bra han var förr.