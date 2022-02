Här är spelschemat för de lokala damlagen i division 3

Årets lokala division 3-serie på damsidan innehåller många lag från närområdet. Det handlar om HM IS, Hultsfreds FK, Tjust IF FF B, IFK Västervik, Vimmerby IF B, Rödsle BK/IFK Oskarshamn, Holsby SK, Fredriksdal/Äng, Eksjö Fotboll U och Tranås FF B.

När serien drar igång i slutet av april väntar Tranås B på bortaplan för Hultsfred medan Vimmerby IF B får besök av Rödsle/Oskarshamn. Premiäromgången bjuder också på ett hett derby i Västerviksfotbollen mellan Tjust IF FF B och IFK Västervik.

Klicka här för att ta del av spelprogrammet i sin helhet.