Tuff eftermiddag för IFK Tuna mot IFK Västervik

Det började dock bra för Tuna, redan efter sex minuter kunde Victor Gustavsson göra 1–0. Efter det tog sig ett spelsuget Västervik in i matchen och också in i målprotokollet. Där skrev man in sig tre gånger innan domaren blåste i pipan för halvtid. Tunas tränare Oskar Eriksson säger så här om sitt lags insats.

– Vi kommer ut bra i första och gör mål, sedan tar Västervik över matchen. Vi har inte konditionen och orken för att kunna stå upp ordentligt idag. Vi saknar också lite självförtroende och det märks därute. Vi borde ha gjort några fler mål idag också. I andra halvlek rinner det i väg och vi lyckas inte hålla ihop defensiven. Sedan var Västervik bra och de blir verkligen att räkna med i serien sen.

"Vi kan bättre"

Som Eriksson var inne på lyckades man inte hålla ihop defensiven i andra halvlek, hela sex gånger fick man vittja nätet. Oskar Åberg och Anton Carlsson tröstmålade för Tuna men det hjälpte inte. IFK Västerviks tränare Ergest Fasko var trots slutresultatet inte helt nöjd med vad han såg.

– På det stora hela gör vi en bra match. Vi gör några riktigt fina mål med fina kombinationer innan avslut. Vi håller våra positioner bra också. Men det finns delar i spelet som ändå kan bli bättre och det pratade vi om efter matchen, grabbarna höll helt med om det också.

Målskyttar för Västervik var Albin Kito 3, Ali Sherif Ali 2, Mergim Guraziu 2, Ergest Fasko 1, och Eddie Lundin 1. Tränare Fasko berömmer hela laget i Västervik men lite extra av den varan ges till Albin Kito, Ali Sherif Ali och Simon Holm.

Eriksson i Tuna lyfter fram Amed Maslem för en bra kämpainsats.