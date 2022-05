Gullringens GoIF tog säsongens första trepoängare

Det har hackat lite för Gullringens GoIF i inledningen av fotbollens division fyra, men i kväll kom den första segern.

– Väldigt skönt. En vinst gör så oerhört mycket på flera plan, säger en glad spelande tränare, Karlo Goranci, efter matchen.

Båda målen i 2-0-segern kom inom loppet av en minut i den första halvleken. Jesper Wärnehall rullade behärskat in 1-0 i den 33:e minuten, assisterad av just Goranci, och i nästa anfall hittade Alexander Svartz fram till Melker Johansson som vann duellen med sin back och skickade in 2-0 via stolpen.

Fick grepp om matchen

– Planen hade i princip inga ytor där bollen kunde rulla, så det var väldigt svårspelat och ingen skönlir. Vi började matchen med att spela längs marken, men fick övergå till att hitta uppifrån. Vi skiftade också lite positioner och fick bättre grepp på matchen och mer tryck, säger Karlo Goranci.

Gullringens ledning efter den första halvleken var rättvis, även om det kanske borde ha gjorts ett par mål till åt båda håll.

I den andra halvleken var det däremot inget snack.

– Nej, där hade vi full kontroll. Vi hade många lägen, men deras målvakt gjorde flera bra räddningar.

Bäst i Gullringens GoIF var Albin Gustafsson och Melker Johansson.

– Det var Albins bästa match hittills. Melker glänste också. Hann vann många dueller, och då kommer också chanserna, berömmer Karlo Goranci.